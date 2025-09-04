G4Media.ro
Un nou seism puternic, de peste 6 pe scara Richter, a lovit…

Cutremur Afganistan
Credit line: Wakil Kohsar / AFP / Profimedia

Un nou seism puternic, de peste 6 pe scara Richter, a lovit sud-estul Afganistanului

Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului german de Geoştiinţe, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt al departamentului pentru sănătate al provinciei Nangarhar, a precizat că epicentrul seismului s-a aflat în districtul Shiwa, în apropierea graniţei cu Pakistanul, existând informaţii prealabile cu privire la pagube materiale produse în zona Barkashkot.

Seismul de joi, produs la o adâncime de 10 kilometri, urmează celor două seisme care au distrus sate din provinciile Kunar şi Nangarhar, soldându-se cu peste 2.200 de morţi, 3.600 de răniţi şi lăsând zeci de mii de persoane fără adăpost.

