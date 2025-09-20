Un mort şi zeci de răniţi în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk după un atac rusesc cu rachete şi drone

Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale, transmite News.ro.

„Regiunea Dnipropetrovsk a fost din nou ţinta unui atac masiv”, a declarat Serghei Lissak, şeful administraţiei militare regionale, pe Telegram, referindu-se la clădiri ale unor întreprinderi distruse şi incendii

„Conform datelor preliminare, o persoană a decedat în urma actelor de terorism ale inamicului (…) Alte treisprezece persoane au fost rănite”, a precizat el.

Autorităţile din mai multe alte regiuni ucrainene au raportat atacuri importante în noaptea de vineri spre sâmbătă.

În august, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldaţii ruşi au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase, la rândul său, avansuri încă din luna iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parţial, în special din regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.