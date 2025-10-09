G4Media.ro
Un diplomat american a fost concediat pentru că și-a ascuns relația cu…

Steagurile SUA și Chinei
Sursa foto: Pedro Pardo / AFP / Profimedia

Un diplomat american a fost concediat pentru că și-a ascuns relația cu o cetățeană chineză

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat miercuri că a concediat un angajat al Departamentului de Stat care nu dezvăluise relaţia sa amoroasă cu o cetăţeană chineză, transmite AFP.

„Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relaţie amoroasă cu o cetăţeancă chineză cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Angajatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a declarat în faţa camerelor de filmat că cetăţeana chineză „ar fi putut fi o spioană”, a explicat Departamentul de Stat, care totuşi nu a precizat dacă există dovezi de spionaj împotriva sa.

Angajatul concediat a mai declarat că tatăl partenerei sale era „un membru convins al Partidului Comunist”.

Departamentul de Stat a menţionat, de asemenea, că aceasta a fost prima concediere cunoscută în baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump la scurt timp după revenirea sa în funcţie, în care a ordonat tuturor angajaţilor să „pună în aplicare cu fidelitate politicile preşedintelui”.

„Vom menţine o politică de toleranţă zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securităţii naţionale a ţării noastre”, a spus Pigott.

La începutul acestui an, Statele Unite au anunţat că le vor interzice angajaţilor lor din China să aibă relaţii romantice cu localnici, o măsură rară care aminteşte de perioada Războiului Rece.

