G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul…

trotinetă
Sursa foto: Unsplash / Malachi Burford

Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital

Articole21 Sep 0 comentarii

Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a mai putut fi salvat. Anunțul trist a fost făcut de școala „Ioan Macrea”, iar decesul acestuia a fost confirmat pentru Turnul Sfatului și de reprezentanții spitalului care spun că a murit în cursul nopții de 20 spre 21 septembrie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate”, spune Cristina Bălău, purtător de cuvânt a unității.

Accidentul s-a produs în 2 septembrie, în jurul orei 21:00, când băiatul de 13 ani, din Porumbacu de Jos, circula pe trotineta electrică, alta decât cele puse la dispoziție de Primăria Sibiu, care au limitări de viteză și a pierdut controlul direcției. S-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Potrivit unor surse, copilul nu a intrat în contact cu niciun obstacol și a alunecat pe asfalt, după cădere, pe o distanță considerabilă. Din păcate, nu purta cască de protecție.

Citește integral pe Turnul Sfatului.

Citește și EXCLUSIV Explozie a numărului de accidente cu trotinete: în anul 2025 s-au produs deja peste 1500, față de puțin peste 1300 în tot anul 2024 / 80% au fost din vina conducătorilor de trotinete / 7 morți și peste 1600 de răniți doar în primele șapte luni din acest an

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

54 de copii care au utilizat trotinete au ajuns la Urgențe în Buzău, de la începutul anului / Majoritatea au avut fracturi la membre și traumatisme craniene / Un adolescent de 14 ani a decedat

Articole19 Sep • 280 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.