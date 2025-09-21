Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital

Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a mai putut fi salvat. Anunțul trist a fost făcut de școala „Ioan Macrea”, iar decesul acestuia a fost confirmat pentru Turnul Sfatului și de reprezentanții spitalului care spun că a murit în cursul nopții de 20 spre 21 septembrie.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate”, spune Cristina Bălău, purtător de cuvânt a unității.

Accidentul s-a produs în 2 septembrie, în jurul orei 21:00, când băiatul de 13 ani, din Porumbacu de Jos, circula pe trotineta electrică, alta decât cele puse la dispoziție de Primăria Sibiu, care au limitări de viteză și a pierdut controlul direcției. S-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Potrivit unor surse, copilul nu a intrat în contact cu niciun obstacol și a alunecat pe asfalt, după cădere, pe o distanță considerabilă. Din păcate, nu purta cască de protecție.

Citește integral pe Turnul Sfatului.

