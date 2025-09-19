54 de copii care au utilizat trotinete au ajuns la Urgențe în Buzău, de la începutul anului / Majoritatea au avut fracturi la membre și traumatisme craniene / Un adolescent de 14 ani a decedat

Aproximativ 80 de persoane, utilizatori de trotinete, majoritatea minori, au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău cu fracturi la nivelul membrelor şi cu traumatisme craniene, în urma unor accidente de circulaţie, într-un caz fiind înregistrat şi un deces.

Potrivit reprezentanţilor SJU Buzău, cei mai mulţi dintre utilizatorii de trotinete electrice transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale au fost copii.

„De la începutul anului şi până în prezent, la Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Buzău s-au înregistrat 78 de cazuri de persoane care au căzut de pe trotinete electrice. Dintre acestea, 54 au fost minori, au fost traumatisme la nivelul capului, membrelor superioare, respectiv membrelor inferioare”, a declarat vineri, pentru Agerprea, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

În luna iulie, un adolescent în vârstă de 14 ani, din comuna Smeeni, a decedat după ce trotineta cu care se deplasa ar fi fost acroşată de un motociclist. Copilul a fost transportat iniţial la UPU Buzău şi ulterior transferat la o unitate spitalicească din Capitală.

„S-a înregistrat şi un deces. Medicii atrag atenţia asupra faptului că este esenţială utilizarea echipamentului de protecţie, respectiv casca de protecţie”, a subliniat Adriana Bunilă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău subliniază că trotinetele electrice se folosesc doar pe pistele pentru biciclete.

„În lipsa acestora pot circula pe partea dreaptă a drumurilor publice doar dacă viteza maximă permisă este de cel mult 50 km/h. Este interzisă circulaţia pe trotuare, dacă nu există un spaţiu special amenajat. Este obligatorie pentru persoanele sub 16 ani, dar recomandată tuturor, indiferent de vârstă. Nu circula pe contrasens, nu trece pe culoarea roşie a semaforului şi nu face slalom printre maşini sau pietoni. Este interzis să transporţi o altă persoană pe trotinetă. Poartă haine reflectorizante, mai ales seara sau în condiţii de vizibilitate redusă. Asigură-te că trotineta este echipată cu lumini funcţionale (faţă/spate) şi elemente reflectorizante. Nu folosi telefonul sau căştile în timpul mersului”, informează IPJ Buzău.

La solicitarea Agerpres, IPJ Buzău a informat că, în primele 8 luni ale anului, au fost înregistrate 21 de accidente în care au fost implicaţi utilizatori de trotinete, cu o creştere de 11 cazuri faţă de perioada similară din 2024.

