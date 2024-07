Un avion cu 19 persoane la bord s-a prăbușit în timpul decolării, în Nepal

Un avion care efectua o cursă internă în Nepal s-a prăbușit miercuri dimineață cu 19 persoane la bord, în timp ce decola din capitala Kathmandu, a relatat ziarul nepalez Kathmandu Post, preluat de AFP.

„Nouăsprezece persoane, inclusiv echipajul de zbor, se aflau la bordul avionului cu destinația Pokhara”, a precizat ziarul.

Poliția din capitala nepaleză a precizat că „multe” persoane aflate la bord au murit, dar pilotul a fost salvat.

„Pilotul a fost salvat și este tratat”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliției, Dan Bahadur Karki. „Mulți nu au supraviețuit”.

BREAKING : At least 19 people died after Plane crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. pic.twitter.com/0Gq4CZCOJ4

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 24, 2024