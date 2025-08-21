Filme dedicate dansului, prezentate la Berlinale, Sundance şi San Sebastián, se văd între 11 şi 14 septembrie la Bucureşti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), ediţia a 11-a, singurul eveniment din România dedicat exclusiv filmului de dans, are loc între 11 şi 14 septembrie. Festivalul se desfăşoară în şase spaţii din oraş şi propune o reflecţie artistică asupra prezentului, sub tema „Keep Calm and Keep on Moving”, anunţă organizatorii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Evenimentul va avea cinci secţiuni principale: Films, Expand, Community, Exchange şi VR.

Proiecţii speciale

Selecţia de lungmetraje include producţii prezentate anterior la festivaluri de renume mondial, precum Berlinale, Sundance şi San Sebastián.

● „The Flamenco Guitar of Yerai Cortés” (r. Antón Álvarez) – 11 septembrie, 20:30, Cinema Elvire Popesco. Yerai Cortés, unul dintre noile staruri ale flamenco-ului spaniol, este remarcat pentru stilul său unic şi carismatic. În spatele succesului său se află însă un secret de familie şi o durere profundă, pe care alege acum să le facă publice.

● „Night Stage” (r. Filipe Matzembacher, Marcio Reolon) – 12 septembrie, 20:00, Cinema Elvire Popesco. Un actor şi un politician încep o relaţie secretă şi-şi descoperă împreună fetişul pentru sexul în locuri publice. Cu cât se apropie mai mult de visul lor de a ajunge faimoşi, cu atât simt mai mult nevoia de risca totul.

● „Rains Over Babel” (r. Gala del Sol) – 13 septembrie, 20:00, Cinema Elvire Popesco. Într-o versiune retro-futuristă a Infernului lui Dante, un grup de inadaptabili se adună la Babel, un bar-purgatoriu condus de La Flaca, unde sufletele îşi riscă anii de viaţă încercând să păcălească Moartea.

● „Dreams” (r. Michel Franco) – 14 septembrie, 20:00, Cinema Elvire Popesco. Fernando, un balerin mexican, îşi urmează visul de a trăi în Statele Unite şi trece ilegal graniţa, dar sosirea lui ameninţă viaţa atent construită a iubitei sale, Jennifer, care va face orice pentru a o proteja.

● „Miriam Răducanu – rigoare şi senZ” (r. Alexandra Gulea) – 14 septembrie, 21:00, Grădina cu filme – Cinema & More. Filmul reuneşte documente din arhive publice, private şi personale pentru a evidenţia contribuţia coregrafei Miriam Răducanu la dansul modern din România, aducând în faţa publicului un reper cultural autentic. Artista, care a împlinit 100 de ani în octombrie 2024, spunea: „Pentru mine, arta dansului n-a fost nicio clipă desprinsă de senZ.”

Competiţia internaţională de scurtmetraje

“Secţiunea competiţională e, fără exagerare, inima BIDFF. Aici se întâlnesc cele mai diverse stiluri, viziuni şi practici artistice din zona filmului de dans. E locul unde putem descoperi noile direcţii, tendinţe şi experimente care leagă mişcarea de imagine într-un mod proaspăt, curajos şi adesea surprinzător”, a precizat Carmen Coţofană, directoarea festivalului.

Secţiunea cuprinde 27 de filme din 20 de ţări grupate în 4 calupuri de proiecţii, fiecare cu o direcţie artistică distinctă:

„Bodies in transit”, joi, 11 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More

„Motion signals”, vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco

„Identity Shakeoffs”, vineri, 12 septembrie, ora 21:00, la Grădina cu filme – Cinema & More

„Against Stillness”, sâmbătă, 13 septembrie, ora 18:00, la Cinéma Elvire Popesco

Juriul acestei ediţii este format din Andreas Hannes (Olanda) – producător, programator şi director artistic al Cinedans Dance on Screen Festival din Amsterdam, Kati Kallio (Finlanda) – regizoare, curatoare şi profesoară, fostă directoare artistică a Loikka Film Festival, alături de Judith State (România) – coregrafă şi actriţă, cu o prezenţă remarcabilă atât pe scenă, cât şi pe marele ecran.

Performance-uri şi momente speciale

Highlight-urile ediţiei BIDFF #11 includ două performance-uri de excepţie care vor avea loc la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti:

„Sweet Spot” (Din Mijlocul Terorii) – premiera absolută a performance-ului semnat de Mihai Mihalcea, un exerciţiu de divertisment care provoacă şi surprinde

„Danse Macabre! A Choreography of Terror” – semnat de artistul italian Jacopo Jenna, o explorare intensă a dansului în forme instabile, cu elemente de film, muzică electronică şi lumină.

Program educaţional şi discuţii

Secţiunea BIDFF Expand aduce un program de educaţie divers: FRAMING – laborator de video-dans condus de Jacopo Jenna (IT), dar şi un masterclass susţinut de Marius Hodea (RO) – Sfere Cinematice: Explorând Mediul Cinematic în 360°. În cadrul BIDFF Exchange, evenimentul „Dansul şi filmul astăzi: perspective, provocări şi conexiuni colaborative” deschide o dezbatere despre viitorul filmului de dans în Europa, rolul educaţiei şi provocările cineaştilor. Invitaţii principali ai discuţiei sunt producătoarea Ada Solomon, coregrafa Andreea Duţă şi criticul de film Andrei Rus, alături de membrii juriului. Secţiunea Community aduce colaborări speciale cu artistele Andreea Novac (RO), Silvia Brazzale (IT) şi Catrinel Catană (RO).

Biletele se găsesc în reţeaua Eventbook.ro şi pe CNDB.ro. Trailerul festivalului poate fi urmărit pe Tiktok, Facebook sau Instagram. Programul complet pe www.bidff.ro.