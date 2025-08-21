G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul prorogă cu şase luni aplicarea noului sistem de tarifare rutieră TollRo,…

TIR-uri, tiruri, coada tiruri, cereale ucraina, portul constanta, camioane, port sud agigea
Sursa foto: G4Media

Guvernul prorogă cu şase luni aplicarea noului sistem de tarifare rutieră TollRo, prin care camioanele plătesc în funcție de distanță și poluare

Articole21 Aug 0 comentarii

Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanţă de urgenţă, cu şase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Dispoziţiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România, la aplicarea TollRo – tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). Totodată, STRR trebuie să asigure funcţionalităţi similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din Statele Membre ale Uniunii Europene şi să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE)”, se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Conform Guvernului, decizia de prorogare a fost necesară pentru a permite implementarea etapizată a STRR. Această implementare presupune: dezvoltarea soluţiei informatice, achiziţia echipamentelor pentru amplasamentele de control şi realizarea infrastructurii aferente.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025, a fost deschisă finanţarea şi s-a aprobat semnarea contractului pentru implementarea sistemului.

„Noul sistem de tarifare rutieră electronică în România va include atât funcţionalităţile existente din prezentul sistem centralizat (Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei – SIEGMCR), inclusiv migrarea datelor din acesta, cât şi funcţionalităţile specifice pentru colectarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (TollRo) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone”, menţionează sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Guvernul a alocat peste 11 milioane de lei pentru exproprierile aferente variantei ocolitoare a oraşelor Pucioasa şi Fieni

Articole21 Aug
0 comentarii

Guvernul a alocat banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului

Articole21 Aug • 213 vizualizări
0 comentarii

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului preşedinte Traian Băsescu / La solicitarea acestuia, HG-ul are regim clasificat

Articole21 Aug • 638 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.