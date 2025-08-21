G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul rus ordonă ca o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat să…

whatsapp, meta, tech, tehnologie, retele de socializare, mesagerie, social media
Sursa foto: Yuri KADOBNOV / AFP / Profimedia

Guvernul rus ordonă ca o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat să fie preinstalată pe toate telefoanele şi tabletele pentru a rivaliza cu WhatsApp

Articole21 Aug 0 comentarii

O aplicaţie de mesagerie susţinută de statul rus pentru a rivaliza cu WhatsApp şi despre care criticii susţin că ar putea fi utilizată pentru supraveghere trebuie să fie preinstalată pe toate telefoanele mobile şi tabletele de luna viitoare, a informat joi guvernul rus, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Decizia de a promova Max, noua aplicaţie de mesagerie controlată de stat, vine după ce Rusia a restricţionat unele apeluri pe WhatsApp, aflată în proprietatea Meta, şi pe Telegram, acuzând platformele deţinute de străini că nu au reuşit să împărtăşească informaţii cu autorităţile ruse în cazurile de fraudă şi terorism.

Guvernul rus, care încearcă să obţină mai mult control asupra internetului, a afirmat într-un comunicat de joi că Max, care va fi integrată cu serviciile guvernamentale, va fi pe lista aplicaţiilor obligatorii preinstalate pe toate „gadgeturile”, inclusiv telefoane mobile şi tablete, vândute în Rusia de la 1 septembrie.

De asemenea, va fi obligatoriu ca de la acceaşi dată magazinul de aplicaţii RuStore, în prezent preinstalat pe dispozitivele Android, să fie preinstalat şi pe produsele Apple, a precizat guvernul.

O aplicaţie tv de limbă rusă numită Lime HD TV, care le permite cetăţenilor să vadă gratuit canalele ruse de stat, va fi preinstalată pe toate televizoarele smart vândute în Rusia de la 1 ianuarie anul viitor, a adăugat executivul rus.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Percheziţii într-o localitate din județul Mureș într-un dosar penal pentru nerestituirea tabletelor primite în programul „Şcoala de acasă”

Articole20 Aug • 500 vizualizări
0 comentarii

WhatsApp testează o funcție nouă care rezumă mesajele necitite din mai multe conversații simultan

Articole20 Iul 2025
1 comentariu

WhatsApp va permite marilor companii să-și sune clienții și să folosească voci generate cu AI

Articole2 Iul 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.