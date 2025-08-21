Dublă campioană de Grand Slam, copleșită de neputință: Povestea retragerii Petrei Kvitova

Dublă campioană de Grand Slam și una dintre cele mai de seamă jucătoare din ultimele două decenii, Petra Kvitova va spune adio tenisului pe importanta scenă de la US Open. Timpul nu mai are răbdare cu campioana din Cehia, iar la 35 de ani Petra mărturisește că „locul ei nu mai este în circuitul WTA.”

Kvitova vede capătul drumului în tenisul profesionist. La 35 de ani, cehoaica va agăța racheta-n cui după US Open, ultimul Grand Slam al sezonului 2025 din sportul alb.

A fost o decizie dureroasă, dar ancorată deplin în realitatea prezentului.

Kvitova nu mai poate concura la nivelul care i-a garantat succesul și care a dus-o până pe locul doi în ierarhia mondială din WTA.

„Sunt pregătită să mă opresc. Mental, cred că nu mai pot face asta, la fel ca emoțional și fizic”, este mărturisirea emoționantă a Petrei.

Viața i s-a schimbat radical după ce a rămas însărcinată. În ianuarie 2024, Kvitova a anunțat că se retrage temporar din tenis pentru că este gravidă.

Au urmat 15 luni în care a stat departe de tenis și a adus pe lume un băiețel.

În momentul revenirii, realitatea a fost una extrem de dură: în acest sezon, Petra a acumulat 7 înfrângeri și doar o singură victorie: cu Irina Begu, pe zgura Mastersului de la Roma.

„Încă îți amintești cum jucai înainte, cum totul era lin și trimiteai lovituri câștigătoare, iar dintr-o dată aproape nimic nu mai este acolo”, povestește Kvitova.

Aflată în prezent pe locul 540 WTA, Petra aduce în discuție uzura fizică și emoțională care o obligă să spună stop.

„Nu regret nimic. Încă iubesc tenisul, dar orice altceva – așteptarea antrenamentelor, așteptarea mașinii, așteptarea unui meci – este pur și simplu obositor”, transmite Kvitova.

Prioritățile Petrei s-au schimbat odată cu venirea pe lume a fiului său.

„Având un fiu, este o viață total diferită. Vreau doar să petrec mai mult timp cu el”, precizează Petra Kvitova.

Finalul vine pe o scenă mare: US Open

Ultimul dans al Petrei Kvitova va fi la US Open 2025. Fanii tenisului o vor vedea pe jucătoarea din Cehia evoluând pentru ultima dată: se va închide un capitol extraordinar din viața Petrei.

Petra Kvitova