Un asteroid de dimensiuni mari a trecut la distanţa de 800.000 de…

Minilună
sursa foto: NASA.gov

Un asteroid de dimensiuni mari a trecut la distanţa de 800.000 de kilometri de Pământ

Asteroidul 2025 FA22, unul dintre cei mai mari asteroizi care s-au apropiat de Pământ în acest an, a trecut în siguranţă, joi, la distanţa de aproximativ 800.000 de kilometri de Terra, conform unui anunţ al astronomilor ruşi, transmit agențiile de știri Xinhua şi EFE, citate de Agerpres.

Asteroidul este inclus pe lista corpurilor cereşti potenţial periculoase, a relatat agenţia de ştiri TASS, citând laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spaţiale al Academiei Ruse de Ştiinţe.

La ora 10:41 a.m., ora locală (07:41 GMT), asteroidul a trecut pe lângă Pământ şi Lună la o distanţă minimă calculată de aproximativ 800.000 km – aproximativ dublul distanţei până la Lună – înainte de a-şi continua drumul departe de planetă.

Oamenii de ştiinţă au remarcat că asteroidul nu reprezintă o ameninţare imediată. Următoarea sa apropiere este aşteptată în august 2036, la o distanţă de 25 de ori mai mare decât această trecere. Întâlniri mai apropiate, pe care oamenii de ştiinţă le consideră demne de o monitorizare specială, sunt prevăzute pentru 2089 şi 2173.

Asteroidul are aproximativ 300 de metri lungime, fiind de 1000 ori mai mare decât cel care a s-a dezintegrat deasupra oraşului rus Celiabinsk în 2013.

