sursa foto: Facebook / Sztab Generalny WP

Tusk: Au început operațiunile preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate în spațiul nostru / Amenințare de atacuri cu drone rusești deasupra Ucrainei

Operațiuni preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate au început în spațiul nostru din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat sâmbătă premierul Donald Tusk, potrivit portalsamorzadowy.pl.

„Din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au început operațiuni preventive ale aviației poloneze și aliate în spațiul nostru aerian. Sistemele de apărare aeriană terestre au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a scris premierul pe portalul X sâmbătă după-amiază.

Anterior, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze (RSZ) a anunțat miercuri că aeronave militare operează în spațiul aerian polonez din cauza amenințării cu atacuri cu drone deasupra Ucrainei. DORSZ a adăugat că aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente zonei amenințate.

Tags:
