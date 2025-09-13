Tusk: Au început operațiunile preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate în spațiul nostru / Amenințare de atacuri cu drone rusești deasupra Ucrainei
Operațiuni preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate au început în spațiul nostru din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat sâmbătă premierul Donald Tusk, potrivit portalsamorzadowy.pl.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au început operațiuni preventive ale aviației poloneze și aliate în spațiul nostru aerian. Sistemele de apărare aeriană terestre au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a scris premierul pe portalul X sâmbătă după-amiază.
Anterior, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze (RSZ) a anunțat miercuri că aeronave militare operează în spațiul aerian polonez din cauza amenințării cu atacuri cu drone deasupra Ucrainei. DORSZ a adăugat că aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente zonei amenințate.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în rachetele lansate asupra sa
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.