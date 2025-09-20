Trump se întâlnește cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare

G4Media.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale şi militare, între care o achiziţie majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 şi continuarea discuţiilor privind F-35 (două tipuri de aeronave de luptă n.red.), pe care sperăm să le încheiem pozitiv”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Washingtonul a exclus Turcia din programul său de dezvoltare a avioanelor de vânătoare F-35 în 2019, înainte de a impune sancţiuni un an mai târziu Ankarei, aliatul său din cadrul NATO, din cauza achiziţionării sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400.

Însă preşedintele turc a indicat în iulie că este încrezător în reintegrarea treptată a ţării sale în acest program, ceea ce ar pune capăt disputei dintre Turcia şi Statele Unite.

Avionul F-35 al companiei Lockheed Martin, cel mai sofisticat avion de vânătoare american, a fost dezvoltat de Statele Unite în parteneriat cu alte ţări NATO, în cadrul unui program numit Joint Strike Fighter (JSF).

Regatul Unit, Italia, Canada, Australia, Olanda, Danemarca şi Norvegia fac parte din acest program.

