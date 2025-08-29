Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul acordat pentru asistență internaţională

Preşedintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional, a transmis vineri Casa Albă, un anunţ care creşte semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârşitul lunii septembrie, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Reducerile „afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi programele de asistenţă internaţională”, se arată în scrisoarea trimisă preşedintelui republican al Camerei Reprezentanţilor şi distribuită de Biroul de Buget al Casei Albe.

Democraţii avertizaseră recent că orice încercare de revocare a fondurilor deja aprobate de Congres ar distruge orice posibilitate de negociere cu ei pentru a evita paralizia bugetară, faimosul ‘shutdown’, după 30 septembrie.