Trump anunţă eliberarea lui Elizabeth Tsurkov, o tânără cu cetăţenie israeliană şi rusă răpită în Irak în 2023 / Şeful Casei Albe susţine că a fost „torturată timp de mai multe luni”

Donald Trump a anunţat marţi eliberarea lui Elizabeth Tsurkov, o ostatică israeliano-rusă care studia la Universitatea Princeton din New Jersey şi care a fost răpită în Irak în 2023, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Elizabeth Tsurkov „tocmai a fost eliberată” de miliţia şiită Brigăzile Hezbollah, un influent grup armat pro-iranian din Irak, după „ce a fost torturată timp de mai multe luni”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Tânăra se află acum la ambasada americană din Bagdad.

„După eforturile considerabile depuse de serviciile noastre de securitate timp de câteva luni, anunţăm eliberarea cetăţenei ruse Elizabeth Tsurkov”, a scris pe X şi premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani.

Israelul a anunţat dispariţia lui Elizabeth Tsurkov în iulie 2023, asigurând că era reţinută de miliţia şiită Brigăzile Hezbollah, deşi miliţia sugerase atunci că nu este responsabilă pentru răpire.

Chiar dacă Brigăzile Hezbollah nu au revendicat răpirea ei, o sursă din cadrul grupului a declarat marţi pentru AFP că Elizabeth Tsurkov „a fost eliberată în anumite condiţii, cea mai importantă fiind facilitarea retragerii forţelor americane fără luptă şi evitarea oricărui conflict sau confruntare în Irak”.

„Ea a fost eliberată, nu salvată. Nu a fost desfăşurată nicio operaţiune militară pentru eliberarea ei”, a precizat sursa.

Elizabeth Tsurkov nu era prima călătorie în Irak când a fost răpită. Scopul ei era efectuarea de cercetări pe teren în cadrul doctoratului său la Universitatea Princeton din Statele Unite. Ea a intrat în ţară cu un paşaport rusesc în martie 2023.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulţumit lui Trump pentru ajutorul acordat în eliberarea lui Tsurkov, a declarat un oficial american de rang înalt. Emma Tsurkov, una dintre surorile lui Elizabeth, a declarat de asemenea într-un comunicat că familia ei este recunoscătoare administraţiei Trump pentru ajutorul acordat în eliberarea ei.

Eliberarea a avut loc la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin executiv care deschide calea pentru ca SUA să desemneze ţări din întreaga lume ca state care sponsorizează detenţia ilegală şi să impună măsuri punitive celor pe care le consideră responsabile de reţinerea ilegală a cetăţenilor americani.

Global Reach, o organizaţie non-profit care luptă pentru eliberarea cetăţenilor americani reţinuţi în străinătate, a declarat într-un comunicat că Tsurkov a fost supusă unei evaluări medicale la ambasadă.

Sub administraţia fostului preşedinte Joe Biden, familia Tsurkov s-a luptat să convingă Washingtonul să se folosească de influenţa sa pentru a asigura eliberarea ei. Oficialii americani au spus atunci că nu pot face prea multe, deoarece ea nu este cetăţean american.

Un negociator al administraţiei Trump a călătorit în Irak în februarie pentru a face presiuni pentru eliberarea Tsurkov, potrivit unor surse citate de Reuters.