Trei femei transgender, împușcate mortal în cel mai mare oraș din Pakistan, Karachi

Trei femei transgender au fost împușcate mortal la periferia celui mai mare oraș din Pakistan, Karachi, în acest weekend, a confirmat luni poliția locală, citată de DW.

Victimele, ale căror cadavre au fost găsite duminică pe marginea drumului, par să fi fost împușcate de la distanță mică și au fost îngropate ulterior într-un cimitir local.

Ordonând o anchetă, Murad Ali Shah, ministrul șef al provinciei Sindh din sud-estul Pakistanului, a declarat că „persoanele transgender sunt o categorie oprimată a societății”, adăugând: „Trebuie să le acordăm tuturor demnitate și respect”.

Al doilea atac asupra persoanelor transgender într-o săptămână

Poliția a declarat că motivul exact al crimelor nu este clar, dar incidentul are loc la doar câteva zile după ce o altă femeie transgender a fost grav rănită într-un atac cu cuțitul pe populara plajă Sea View din Karachi.

„Aceste tragedii consecutive arată că comunitatea este ținta unor atacuri sistematice”, a declarat Alianța Interactivă pentru Gen din Pakistan într-un comunicat, cerând arestări imediate, o unitate de protecție a poliției dedicată persoanelor transgender și o mai mare solidaritate din partea publicului larg.

„Nu este vorba doar de crime individuale; este o încercare de a teroriza și de a reduce la tăcere o întreagă comunitate.”

„Când discursurile și campaniile de ură sunt desfășurate atât de deschis, astfel de rezultate sunt inevitabile”, a declarat Shahzadi Rai, activist trans și consilier local numit de guvern în Karachi, pentru agenția de știri AFP.

„Chiar dacă statul și poliția sunt de partea noastră, crimele continuă să aibă loc, ceea ce indică faptul că ura profundă împotriva persoanelor transgender persistă în societatea noastră.”

Proteste ale comunității transgender

Duminică, membrii comunității transgender din Pakistan au organizat un protest în fața spitalului de stat Jinnah din Karachi, unde au fost efectuate autopsiile. Protestatarii au avertizat că vor organiza demonstrații la nivel național dacă ucigașii nu vor fi aduși în fața justiției.

„Dacă poliția nu reușește să identifice ucigașii, vom anunța un protest la nivel național”, a declarat activista pentru drepturile persoanelor transgender Bindiya Rana pentru Associated Press, acuzând că astfel de acte de violență țintite „nu sunt o noutate; ele sunt profund înrădăcinate în societatea noastră”.

Adoptarea istorică a Legii drepturilor transgenderilor în Pakistan în 2018 a fost considerată o măsură progresistă, lăudată în întreaga lume pentru protecția pe care o acorda comunității.

Însă grupurile religioase din țară au declarat că aceasta era contrară legii islamice, numind-o „o conspirație pentru a distruge sistemul nostru familial”. Dispozițiile cheie ale legii au fost ulterior revocate de un tribunal sharia.