Tarifele lui Donald Trump ameninţă redresarea industriei chimice europene

Producătorii europeni de substanţe chimice se confruntă cu noi turbulenţe, pe măsură ce tarifele de import impuse de Statele Unite perturbă comerţul global şi determină clienţii să amâne comenzile, afectând cererea într-un sector care încă încearcă să se refacă după criza energetică din 2022, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Industria chimică este al patrulea cel mai mare sector exportator al Uniunii Europene, după maşini, automobile şi produse farmaceutice, cu o valoare anuală de 655 miliarde de euro. Creşterea costurilor de producţie, încetinirea cererii în industrii cheie şi concurenţa puternică din Asia au dus deja la închideri de unităţi şi reduceri de locuri de muncă.

Noile tarife americane, de cel puţin 15% pentru bunurile din UE, afectează principalii clienţi ai industriei chimice, precum sectorul auto, cel al utilajelor şi al bunurilor de consum. Profiturile companiilor europene sunt aşteptate să scadă cu 5% în trimestrul al treilea, după un declin de 22% în trimestrul precedent, arată datele LSEG.

Giganţi precum BASF, Brenntag şi Lanxess beneficiază de o protecţie parţială datorită prezenţei lor puternice pe piaţa americană, dar resimt totuşi efectele comportamentului prudent al clienţilor, care reduc volumul şi durata comenzilor. În acelaşi timp, o posibilă redirecţionare a exporturilor chineze către Europa, pe fondul tensiunilor comerciale SUA-China, riscă să inunde piaţa europeană cu produse mai ieftine.

Slăbiciunea dolarului adaugă presiune asupra companiilor care raportează în euro, precum Akzo Nobel şi Wacker Chemie, ambele reducându-şi perspectivele de profit.

Deşi liderii unor companii precum Lanxess speră într-o stabilizare a cererii până la finalul anului, actorii mai mici, precum Hobum Oleochemicals din Germania, spun că incertitudinea actuală face imposibilă planificarea investiţiilor.

În 2024, UE a exportat produse chimice în valoare de 40 miliarde de euro către Statele Unite, peste nivelul de 38 de miliarde din 2023, însă analiştii avertizează că rolul Europei de mare exportator ar putea fi pus sub semnul întrebării dacă războiul tarifar se intensifică.