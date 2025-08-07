G4Media.ro
SURSE Percheziții DNA la primăria din Troianul, județul Teleorman / Este vizat…

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

SURSE Percheziții DNA la primăria din Troianul, județul Teleorman / Este vizat primarul PSD pentru luare de mită și deturnare de fonduri din programele Anghel Saligny și PNRR

7 Aug

Procurorii DNA fac 11 percheziții în județul Teleorman, la primăria Troianu, la domiciliul primarului Ionel Neagu și la sediile unor firme, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

Edilul PSD (ex-PNL și PDL) Ionel Neagu este vizat sub acuzații de luare de mită de 150.000 de lei și deturnare de fonduri de 500.000 de lei.

Potrivit surselor citate, primarul ar fi deturnat fonduri din programele Anghel Saligny și PNRR și ar fi primit mită de la oameni de afaceri pentru acordarea unor contracte de reabilitare a școlii gimnaziale din localitate, a dispensarului și a unei platforme de gunoi.

Primarul urmează să fie dus la DNA pentru audieri.

