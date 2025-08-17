STUDIU Cafeaua de dimineață îmbunătățește semnificativ starea de spirit

Persoanele care consumă regulat cofeină sunt, de obicei, într-o dispoziție mai bună după o ceașcă de cafea sau o altă băutură cofeinizată – un efect mult mai pronunțat dimineața decât mai târziu în cursul zilei. Această concluzie provine dintr-un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Bielefeld și Universitatea Warwick, publicat în revista Scientific Reports.

Participanții au raportat că s-au simțit semnificativ mai fericiți și mai entuziasmați în diminețile respective, comparativ cu alte zile, la aceeași oră, când nu băuseră încă cafea, potrivit MedicalXpress.

Legături cu stări negative, precum tristețea sau supărarea, au fost, de asemenea, observate, deși aceste efecte au fost mai puțin pronunțate: după ce au băut cafea, participanții s-au simțit ușor mai puțin triști sau supărați decât în zilele comparabile fără cafea. Spre deosebire de creșterea emoțiilor pozitive, acest efect nu a depins de momentul zilei.

În total, 236 de tineri adulți din Germania au fost studiați pe o perioadă de până la patru săptămâni. Participanții au completat scurte chestionare pe smartphone-urile lor de șapte ori pe zi, indicând dispoziția lor actuală și dacă consumaseră o băutură cofeinizată în ultimele 90 de minute. În consecință, studiul s-a concentrat pe consumul de cofeină în viața de zi cu zi, nu doar în condiții artificiale de laborator.

Efect perceput indiferent de obiceiurile de consum

Cercetătorii au investigat, de asemenea, dacă cafeaua are efecte diferite asupra indivizilor. Justin Hachenberger, de la Universitatea Bielefeld, spune: „Am fost oarecum surprinși să nu găsim diferențe între persoanele cu niveluri diferite de consum de cofeină sau grade diferite de simptome depresive, anxietate ori probleme de somn. Legăturile dintre consumul de cofeină și emoțiile pozitive sau negative au fost destul de constante în toate grupurile.”

Cercetătorii se așteptau ca persoanele cu niveluri ridicate de anxietate să experimenteze schimbări negative de dispoziție, cum ar fi nervozitatea crescută, după consumul de cofeină. Totuși, Hachenberger subliniază că persoanele care reacționează negativ la cofeină ar putea evita consumul acesteia și că studiul nu a inclus persoane care se abțin complet de la cofeină.

Rolul simptomelor de sevraj rămâne neclar

Cercetătorii explică efectul de îmbunătățire a dispoziției dimineața prin capacitatea cofeinei de a bloca receptorii de adenozină, ceea ce promovează starea de veghe și îi face pe oameni să se simtă mai energici. „Cofeina acționează prin blocarea receptorilor de adenozină, ceea ce poate crește activitatea dopaminei în zone-cheie ale creierului – un efect pe care studiile l-au asociat cu o dispoziție îmbunătățită și o vigilență crescută”, spune profesoara Anu Realo de la Universitatea Warwick.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă aceste efecte sunt legate de reducerea simptomelor de sevraj după somnul de noapte. „Chiar și persoanele cu un consum moderat de cofeină pot experimenta simptome ușoare de sevraj care dispar cu prima ceașcă de cafea sau ceai de dimineață”, adaugă Realo.

Consumul de cofeină: un obicei universal

„Aproximativ 80% dintre adulții din întreaga lume consumă băuturi cofeinizate, iar utilizarea unor astfel de substanțe stimulante datează de foarte mult timp în istoria omenirii”, spune profesorul Sakari Lemola de la Universitatea Bielefeld, autorul principal al studiului. „Chiar și animalele sălbatice consumă cofeină; albinele și bondarii preferă nectarul plantelor care conțin cofeină.”

Totuși, autorii studiului avertizează că cofeina poate duce la dependență. Consumul excesiv este asociat cu diverse riscuri pentru sănătate, iar ingerarea acesteia mai târziu în cursul zilei poate provoca probleme de somn.