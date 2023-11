Student inculpat cu acuzații federale pentru amenințări cu moartea online vizând evreii de la Universitatea Cornell

Studentul de la Universitatea Cornell a fost arestat marți pentru că ar fi amenințat cu moartea studenților evrei de universitatea din Ithaca, statul New York, în postări online, au declarat oficiali ai forțelor de ordine, relatează The Times of Israel.

Patrick Dai, în vârstă de 21 de ani, un student din Pittsford, New York, este acuzat într-o plângere penală federală de postarea de amenințări cu moartea sau rănirea altei persoane prin intermediul comunicațiilor interstatale, potrivit unui anunț comun al biroului procurorului american, al FBI, al poliției statului New York și al poliției Universității Cornell.

Acuzația este pasibilă de o pedeapsă de cinci ani de închisoare, au declarat oficialii.

Mesajele amenințătoare, postate în weekend pe un forum despre fraternități, au alarmat studenții de la prestigioasa universitate. Amenințările anonime au apărut pe fondul unei creșteri a retoricii antisemite și anti-musulmane apărute pe rețelele de socializare în timpul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas.

Dai urmează să compară miercuri la tribunalul federal din Syracuse, New York, în fața unui judecător magistrat al Statelor Unite.

Joel M. Malina, vicepreședinte pentru relații universitare la Universitatea Cornell, a declarat că școala este recunoscătoare pentru activitatea rapidă a FBI.

„Rămânem șocați și condamnăm aceste amenințări oribile și antisemite și credem că acestea ar trebui să fie urmărite penal în toată măsura legii”, a declarat Malina într-un comunicat. „Știm că comunitatea noastră din campus va continua să se sprijine reciproc în zilele următoare”.

Președintele universității declarase duminică că incidentul era investigat ca o posibilă infracțiune motivată de ură, care ar fi fost pasibilă de o pedeapsă de 10 ani dacă ar fi fost inclusă în acuzații.

Comentariile din acest weekend au fost lăsate pe un site web al Vieții grecești care nu este afiliat școlii din Ithaca, New York, la aproximativ 365 de km la nord-vest de New York City.

Mesajele de amenințare ale lui Dai au inclus mesaje în care se cerea moartea evreilor și o postare în care acesta amenința că „va trage în 104 West”, o sală de mese a Universității Cornell care servește preponderent diete cușer și care este situată lângă Centrul evreiesc Cornell, potrivit plângerii.

Mesajele amenințau cu „înjunghierea” și „tăierea gâtului” oricărui bărbat evreu pe care îl va vedea în campus, cu violarea și aruncarea de pe o stâncă a oricărei femei evreice și cu decapitarea oricărui copil evreu, potrivit plângerii. În aceeași postare, Dai a amenințat că „va aduce o carabină de asalt în campus și va împușca pe toți evreii porci”, au declarat autoritățile.

Departamentul de poliție al Universității Cornell a reacționat prin sporirea numărului de patrule și prin organizarea de măsuri de securitate suplimentare pentru studenții și organizațiile evreiești. O mașină a poliției de stat a fost parcată luni pe stradă în fața Centrului pentru viața evreiască.

Amenințările au determinat, de asemenea, o vizită în campus a guvernatoarei statului New York, Kathy Hochul (Partidul Democrat).

„Siguranța publică este prioritatea mea de vârf și mă angajez să combat ura și prejudecățile oriunde își ridică capul oribil.” a spus Hochul într-o declarație înainte de arestările de marți.

Incidentele antisemite au crescut în New York și în Statele Unite de când a izbucnit războiul dintre Israel și Hamas, potrivit datelor adunate de Departamentul de Poliție din New York și de grupuri de securitate evreiești. Evreii sunt ținta crimelor motivate de ură în oraș mai mult decât orice alt grup.