„Țipăm. Am fost acolo. De ce nu ne ascultă nimeni?” – o fostă ostatică Hamas în Gaza cu cetățenie română se destăinuie în public pentru prima oară și își exprimă furia la adresa guvernului israelian

Doron Steinbrecher, în vârstă de 31 de ani, care a fost ținută captivă de Hamas timp de 471 de zile, vorbește pentru prima dată în public într-un interviu la Ynet News despre răpirea ei din casa sa din sudul Israelului, momentul în care a fost dusă în Gaza și frustrarea ei crescândă că 50 de ostatici rămân în captivitate după mai bine de nouă luni.

„Mă ascundeam sub pat, vorbind în șoaptă cu mama mea la telefon, când i-am auzit strigând «Iftah al-bab» – «Deschide ușa»”, și-a amintit Steinbrecher săptămâna aceasta, în timpul unei vizite la apartamentul ei distrus din cartierul tinerilor din kibbutzul Kfar Aza. „Apoi am auzit fereastra deschizându-se. Știam că sunt înăuntru.”

Pentru a evita să fie văzută, și-a pus două coșuri de rufe peste cap. „Unul dintre teroriști a intrat în cameră și a spus: «Nu e nimeni aici». Dar apoi s-au întors. Și-au dat seama că trebuie să fie cineva acolo, pentru că frigiderul fusese împins împotriva ușii. Au tras în pat – glonțul mi-a ratat capul. Apoi au ridicat salteaua și m-au văzut.”

Patru bărbați înarmați au scos-o afară, au ridicat-o pe un raft și au scos-o pe fereastră. „Nici măcar nu au luat mașina”, a spus ea. „Au distrus-o pur și simplu. Unul dintre ei era foarte furios.”

Steinbrecher a fost una dintre cele peste 240 de persoane răpite pe 7 octombrie, când teroriștii conduși de Hamas s-au infiltrat în comunitățile de frontieră israeliene. Ea a fost eliberată la sfârșitul lunii noiembrie, în cadrul unui acord temporar de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor, care a dus și la eliberarea lui Emily Damari și Romi Gonen.

„Știam că sunt dusă în Gaza și speram doar să nu mă omoare”, a spus ea. „Am încercat să mă opun, să întârzii lucrurile, sperând că va veni cineva – dar nu a venit nimeni.”

A fost forțată să urce într-un vehicul Toyota, așezată între doi bărbați, cu alți doi în față. „Au făcut un selfie – ca o fotografie trofeu. În drum spre Gaza, m-am izolat. Mi-am spus: doar supraviețuiește. Lasă-i să facă ce vor. Rămâi în viață.”

Întrebată dacă se consideră o supraviețuitoare, Steinbrecher a răspuns: „Nu. Nu suport cuvântul ăsta – sau „eroină”. Nu am depășit nimic. Nu am câștigat nimic. Am supraviețuit. M-am întors pentru că m-am născut femeie. Gali și Ziv Berman au fost răpiți din același cartier. Ei nu s-au întors.”

Ea a spus că niciun oficial guvernamental nu a contactat-o de la eliberarea ei. „Dar chiar dacă ar fi făcut-o – ce s-ar fi schimbat? Dacă aș fi crezut că întâlnirea cu cineva i-ar fi adus înapoi, aș fi redeschis toate rănile pe care le am. De aceea m-am dus până la [președintele SUA Donald] Trump.”

„Au trecut aproape doi ani. Nu este normal”, a spus ea. „Ei merită să se întoarcă și să-și reconstruiască viețile. Eu am ieșit după 471 de zile. Au trecut aproape 200 de zile de atunci și ei sunt încă acolo. E o nebunie. În ce fel de lume trăim?”

„Când aud oameni care minimalizează acest lucru, îmi vine să-mi smulg părul din cap. Noi țipăm. Noi am fost acolo. Vă spunem ce se întâmplă. De ce nu ascultă nimeni?”

Celor care se opun unui acord privind ostaticii, temându-se că ar putea duce la un alt atac de tipul celui din 7 octombrie, ea le-a spus: „Bine. Să-i aducem înapoi mai întâi. Apoi ne ocupăm de restul. Nu există prioritate mai importantă. Suntem o cultură și o religie care sanctifică viața. Așa că aduceți-i înapoi. Ce au făcut ei să merite asta? Ce am făcut noi?”

Mama lui Doron, Simona Steinbrecher, este originară din România. Ea a reușit să scape de răpire pe 7 octombrie 2023 atunci când teroriștii Hamas au invadat kibbutzul Kfar Aza.