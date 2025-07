Un om a murit de rabie, mușcat de un câine fără stăpân. Cum e posibil să mai existe turbare în România în anul 2025?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Din informațiile de pe siturile veterinare este vorba despre primul caz de deces din cauza rabiei după 13 ani. Victima, un bărbat în vârstă de 44 de ani, fusese mușcat în luna februarie 2025 de un câine fără stăpân.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Autoritățile sanitar-veterinare au intrat în alertă. Aproximativ 90 de persoane care au intrat in contact cu pacientul au fost vaccinate împotriva rabiei. Plecând de la acest caz, medicul veterinar Cristian Moscu a acordat un interviu la G4Media despre persistența rabiei în România.

Care este situația actuală a cazurilor de rabie din România?

În luna iunie, alte 150 de persoane au fost vaccinate după un alt incident in care o căprioară infectată a intrat în contact cu mai mulți studenți ai Facultății de Medicină Veterinară din Iași. În prezent, în județul Iași sunt active 20 de focare de rabie și suntem abia la jumătatea anului. Posibil să se doboare un record.

La nivel național sunt înregistrate 27 de focare de rabie, majoritatea in zonele de frontieră. Spre comparație, acum patru ani erau înregistrate doar patru focare.

Anul trecut inclusiv pe raza Capitalei s-a înregistrat un caz de rabie la un câine de vânătoare cu stăpân, care frecventa o pădure limitrofă. Personalul cabinetului veterinar care a suspicionat și semnalat boala a fost vaccinat de necesitate.

Cum se contactează și care sunt simptomele bolii? Există tratament?

Anual, in lume rabia cauzează circa 59.000 de decese. Virusul se transmite la om de la animalele infectate cu rabie, prin mușcături sau zgârieturi, în special daca s-a produs contactul cu saliva infectată.

De regulă, animalul cu rabie atacă neprovocat. În România avem un rezervor silvatic de rabie care include carnivore precum vulpi, lupi, posibil urși și de ce nu, un rezervor reprezentat de câinii și pisicile comunitare nevaccinate antirabic. Imunizarea antirabică a animalelor sălbatice, în special a vulpilor se poate face cu momeli care conțin vaccin.

Odată declanșată, turbarea este mortală, dar din fericire este o boala prevenibilă prin vaccinare și aici nu mă refer neapărat la vaccinarea categoriilor expuse – veterinari, muncitori forestieri, etc, ci la vaccinarea anuală antirabică a animalelor de companie carnivore, lucru la îndemâna populației și impusă legislativ.

Exista campanii de vaccinare antirabică anuală a câinilor din comunitățile sătești, impuse și nu totdeauna decontate de autorități, dar este nevoie de muncă de informare, de conștientizare a importantei acestei acțiuni, de asumare a ei. Medicii veterinari din teritoriu se confruntă cu refuzul anumitor proprietari de câini de a-și identifica prin microcipare animalele, așa cum cere legea, sau cu imposibilitatea abordării acelor animale pentru manopere de microcipare și vaccinare.

Perioada de incubare durează între 10 zile și mai bine de un an, dependentă de distanța pe care o are de parcurs virusul până la creier, de aceea mușcăturile de la nivelul feței, capului, gâtului și mâinilor se consideră de risc sporit. Boala poate fi diagnosticată numai după apariția simptomelor și la acel moment este incurabilă, așa că profilaxia post-expunere este vitală.

Profilaxia post-expunere se refera la îngrijirea plăgilor si imunoprofilaxie specifică. Aplicarea corectă și rapidă este salutară.

Care sunt simptomele de rabie la om – nu știu decât generalizările de cultură generală, film, YouTube, de aceea recurg la: https://www.cdc.gov/rabies/about/index.html.

În privința simptomatologiei la animale, rămân tot la domeniul teoriei, deoarece nu am întâlnit nici un caz în cei 28 de ani de activitate și menționez agresivitate sau letargie neașteptată, sindrom pica (înghițire de obiecte necomestibile-pietre, bețe), salivație abundentă, dificultăți la înghițire, febră, paralizie progresivă și moarte.

Cum este posibilă persistența rabiei în România?

Forul european de specialitate are ultimul raport publicat în 2021 pentru 2019. Despre România, raportul zice ca până în 2012 s-a înregistrat în medie un caz pe an. Dacă celelalte țări europene au rabia de import prin călători din India, Filipine sau Africa, România are resurse proprii. Cauzele oficiale ni le vor explica Colegiul Medicilor Veterinari și Agenția Națională Sanitar Veterinară, care în urma nefericitului incident soldat cu decesul persoanei de 44 de ani din județul Iași desfășoară o anchetă comună.

Ce recomandări aveți pentru prevenire?

Recomandarea mea este vaccinare, vaccinare, vaccinare, adică:

-Vaccinarea animalelor de companie-câini, pisici;

-Vaccinarea cu ajutorul momelilor a animalelor din domeniul silvatic;

-Vaccinarea de necesitate a persoanelor mușcate sau zgâriate de animale.

Aceasta vaccinare a animalelor de companie trebuie făcută cu suportul și implicarea autorităților, inclusiv a celor locale care să ceară și să verifice respectarea legii privind identificarea și vaccinarea animalelor cu stăpân.

E nevoie de conștientizarea faptului că un animal identificat și vaccinat corect nu va transmite niciodată familiei, dar nici comunității rabie. Vaccinarea extinsă a animalelor de companie protejează comunitatea umană de evoluția acestei teribile boli.