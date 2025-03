Câteva sute de locuitori din Gaza au demonstrat împotriva Hamas

Câteva sute de palestinieni au demonstrat marți în nordul Fâșiei Gaza pentru a cere încetarea războiului și plecarea Hamas de la putere, potrivit unor înregistrări video postate pe rețelele sociale, transmite agenția Reuters.

Nordul enclavei palestiniene, unde se află orașul Gaza, a fost devastat de bombardamentele israeliene. Majoritatea clădirilor din această zonă cândva dens populată sunt în ruine și mulți dintre locuitori au fost nevoiți să fugă de mai multe ori pentru a scăpa de lupte.

Manifestanții au scandat „Afară, afară, afară, Hamas trebuie să plece”, potrivit unui videoclip difuzat pe platforma X. Reuters a certificat că imaginile au fost filmate în Beit Lahiya, dar nu a putut confirma data.

Alte videoclipuri și fotografii postate pe rețelele de socializare au arătat demonstrații marți în această zonă puternic afectată de conflict. În unele videoclipuri, manifestanții fluturau bannere și strigau sloganuri împotriva războiului.

Câteva sute de mii de locuitori din Gaza care au fost nevoiți să fugă de lupte s-au întors în nordul enclavei după încetarea focului care a intrat în vigoare în ianuarie. Dar bombardamentele au fost reluate la 18 martie, guvernul israelian declarând că dorește să recurgă la forță pentru a obține eliberarea ultimilor ostatici și eradicarea Hamas, obiectiv pe care și l-a fixat după atacul din 7 octombrie 2023.

