Asfalt și borduri pe Via Transilvanica. Alin Ușeriu acuză că ”un brand de țară al României riscă să fie compromis de autoritățile locale” / Consiliul Județean Mureș, acuzat că asfaltează drumul pentru a face piste de biciclete

Un brand de țară al României construit din bani privați riscă să fie compromis din cauză că autoritățile locale și Guvernul României au aprobat un proiect de construire a pistelor de biciclete care se suprapune parțial pe traseul Via Transilvanica. Alin Ușeriu, președintele organizației nonprofit Tășuleasa Social, cea care a dezvoltat proiectul Via Transilvanica, a scris joi pe Facebook că județul Mureș a aprobat construirea unei piste de biciclete de 94,4 km, care va urma traseul Via Transilvanica.

Nici președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, și nici alți reprezentanți ai instituției nu au răspuns la cererile G4Media de informații pe acest subiect. Vom publica răspunsul instituției când îl vom avea.

”Pista va avea o lățime de 2–3 metri și va include scări, rampe, marcaje rutiere, șanțuri de drenaj, poduri, zone de odihnă și echipamente pentru siguranța circulației. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta Turism și Cultură, cu o valoare totală de 70,55 milioane lei. Proiectul are o durată de implementare de 6 luni”, a scris Ușeriu pe Facebook. El a mai precizat că studiul de fezabilitate al investiției a fost finalizat, iar Consiliul Județean a aprobat joi indicatorii tehnici.

Contactat de G4Media.ro, Ușeriu a explicat că n-au fost consultați de autorițăți și că Via Transilvanica, devenit în ultimii ani un puternic brand de țară de succes în toată lumea, riscă să fie compromis. ”Via Transilvania este pentru cei care vor să vină pe drumuri de piatră, nu pentru asfalt. Asfaltul e teritoriu de conflict, vor fi ATV-uri, biciclete, mașini. Prin asfaltare, proiectul va fi compromis”, a mai spus inițiatorul proiectului, construit din bani privați. El crede că proiectul Via Transilvanica a fost confiscat de autorități pentru a putea justifica cheltuirea a zeci de milioane de euro din PNRR cu un proiect care s-a dovedit de succes.

Proiectul de cicloturism este finanțat prin PNRR. Ministerul Dezvoltării gestionează acest proiect, în valoare de peste 250 de milioane de euro. Trei județe au aplicat inițial pentru finanțare – este vorba despre Suceava, Bistrița și Mureș. Ulterior, alte trei județe au aplicat pentru proiectul de cicloturism: Timiș, Hunedoara și Caraș Severin.

Nu este clar cât din aceste proiecte prevăd asfaltarea – așa cum prevede clar cel din Mureș.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat pentru G4Media că pe teritoriul județului Suceava pista de biciclete asfaltată care se suprapune cu Via Transilvanica este de doar 953 de metri. ”E vorba despre crearea unor piste de biciclete în paralel cu drumul care e deja asfaltat, lângă două localități – 283 metri la Vicovu de Sus și 670 metri la Câmpulung Moldovenesc. Asfaltarea e interzisă pe restul traseului Via Transilvanica din județ, de circa 194 km, pentru că în mare parte e vorba de drumuri forestiere sau în apropierea pădurilor”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Într-un alt comunicat emis de CJ Bistrița se arată, la momoendul când s-a anunțat lansarea proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, că ”investiția are în vedere amenajarea a 494 km de trasee cicloturistic, predominant suprapuse cu traseul Via Transilvanica, pe teritoriul a trei județe: Suceava, Bistrița-Năsăud și Mureș”.

În același comunicat se arată că valoare eligibilă a proiectului este de 201.659.815,50 lei la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 38.315.364,95 lei.

”Bugetele şi lungimea traseelor identificate aferente judeţelor sunt:

1. Bugetul UAT Judeţul Suceava = 193 km. traseu Judeţul Suceava x 82.500 euro/km=15.922.500 euro fără TVA;

2. Bugetul UAT Judeţul Bistriţa-Năsăud = 204 km. traseu Judeţul Bistriţa-Năsăud x82.500 euro/km= 16.830.000 euro fără TVA;

3. Bugetul UAT Judeţul Mureş = 97 km. traseu Judeţul Mureş x 82.500 euro/km= 8.002.500 euro fără TVA.”, se mai arată în comunicat CJ Bistrița.

Cum apare asfaltul pe Via Transilvanica

Consiliul Județean Mureș a aprobat miercuri o hotărâre prin care a aprobat finanțarea și proiectul tehnic pentru construirea pistei de biciclete pe Via Transilvanica. Proiectul va costa 70 de milioane de lei. În documentația tehnică se arată că ”prin proiect se va realiza un traseu cicloturistic suprapus cu traseul Via Transilvanica, traseu care traversează județul Mureș, județul Bistrița Năsăud și județul Suceava”.

Indicatorii tehnic-economici arată că pista de biciclete asfaltată va avea o lungime totala de 94,4 km, cu o lățimea care variază între 2 și 3 metri.

În proiectul tehnic se arată că unele porțiuni ale pistei de biciclete din Mureș vor fi asfaltate, dar nu e clară lungimea acestor segmente.

Proiectul prevede și montarea de borduri mari în lungime totală de 5,8 km și borduri mici în lungime totală de 7,7 km, plus 44 de bucăți de borduri de colț. Alte investiții vor fi făcute în indicatoare rutiere – peste 500 de bucăți.

Și Consiliul Județean Suceava a votat joi un proiect similar de construire a unei piste de biciclete finanțat prin PNRR. Valoarea proiectului din Suceava e de 111 milioane de lei.

Ce este Via Transilvanica și cum a contribuit la imaginea României

Proiectul Via Transilvanica, care a creat cel mai lung traseu de drumeție din România, a primit acum doi ani într-o ceremonie desfășurată la Veneția (Italia) premiul publicului în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2023.

Via Transilvanica a fost inclusă în 2024 în lista celor mai frumoase locuri de vizitat din lume, întocmită de revista americană Time. Traseul din România figurează în topul Time alături de Cortina d’Ampezzo (Italia), La Maison Rabelais de pe Valea Loarei (Franţa), dar şi de destinații din Indonezia, Mexic, Brazilia sau Kenya.

Jurnaliștii BBC au venit în România anul trecut special pentru a străbate cel puțin o parte din drumul care a primit premiul Europa Nostra, Via Transilvanica.

La final, autorul scrie despre ceea ce înseamnă cu adevărat Via Transilvanica și despre schimbarea pe care a adus-o oamenilor din zonă.

”Șapartoc este un sat de origine maghiară, mult mai împrăștiat ca aspect și mult mai degradat decât Saschiz. Radu ne-a povestit că și-a cumpărat proprietatea dărăpănată cu mulți ani înainte, dintr-un capriciu, pentru doar 2.000 de euro – bani pe care i-a strâns din vânzarea motocicletei sale. Ani de zile, casa a fost doar un hobby de bricolaj de weekend, dar apoi a apărut Via Transilvanica. Acum e o ocupație cu normă întreagă. Și asta este ceea ce a făcut Via Transilvanica. A creat legături între oameni și a creat oportunități de afaceri acolo unde înainte nu existau”, se mai arată în finalul articolul care prinde esența acestui traseu.

Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță dedicat drumeției, mersului pe bicicletă și, parțial, călăriei, care străbate România de la nord la sud, pe o distanță de peste 1.400 km. Leagă Putna (județul Suceava) de Drobeta-Turnu Severin (județul Mehedinți), traversând 10 județe și regiuni istorice diverse: Bucovina, Transilvania, Ținutul Secuiesc, Țara Hațegului, Banatul ș.a.

Este adesea numit „Camino de România”, fiind comparabil ca scop cultural și de explorare cu faimosul Camino de Santiago.

Proiectul a fost inițiat în 2018 de Asociația Tășuleasa Social, condusă de Alin Ușeriu. Ideea era simplă, dar ambițioasă: un drum de autocunoaștere și descoperire a identității românești prin mersul pe jos. A fost realizat cu voluntari, comunități locale, sponsori și parteneriate cu autorități.

Fiecare kilometru este marcat cu borne de andezit personalizate (multe sculptate de artiști).

Traseul este complet cartografiat și digitalizat, cu aplicații, hărți și ghiduri online.

Include peste 250 de localități, cu acces la cazări, puncte de realimentare și obiective turistice/culturale.

România a fost inclusă în topul „Top 10 Destinații de explorat” datorită Via Transilvanica. Un semnal uriaș pentru turismul internațional, având în vedere cât de influent este Lonely Planet. Mari publicații internaționale ca The Guardian, National Geographic, BBC, DW, Euronews au scris despre traseu.