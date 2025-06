Traseu care conectează 18 localităţi din judeţul Braşov, inclus în Via Transilvanica / Drumul porneşte din Viscri şi are o lungime de 170 de kilometri

Un traseu care conectează 18 localităţi din judeţul Braşov a fost inclus în Via Transilvanica, traseul turistic care poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau călare şi care are 1400 de kilometri. Tronsonul din Braşov inclus în acest traseu porneşte din Viscri şi are o lungime de 170 de kilometri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Via Transilvanica are, de joi, 5 iunie, un nou traseu care conectează 18 localităţi din judeţul nostru, pornind din satul Viscri şi până în inima Braşovului, pe o lungime de peste 170 de km. Denumit Terra Borza Teutonica, acest tronson a fost definitivat şi inclus în Via Transilvanica, la iniţiativa Asociaţiei Tăşuleasa Social, cu susţinerea Consiliului Judeţean Braşov, cu sprijinul direct al administraţiilor publice locale din Buneşti, Jibert, Ticuşu, Şoarş, Mândra, Şercaia, Şinca, Şinca Nouă, Poiana Mărului, Zărneşti, Bran, Râşnov şi Braşov, şi cu ajutorul partenerilor de construcţie şi mentenanţă”; informează, vineri, Consiliul Judeţean Braşov.

„Via Transilvanica înseamnă mai mult decât o potecă turistică. Este un proiect social ce aduce împreună personalităţi ale vieţii publice şi oameni obişnuiţi care iubesc drumeţia, alături de asociaţii nonguvernamentale, firme private şi autorităţi publice locale, formând o comunitate unită într-un crez puternic: să scoată la lumină locuri din ţară mai puţin cunoscute, aparent uitate de lume şi din care localnicii au plecat spre alte zări, şi să le ofere viaţă!”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov Adrian-Ioan Veştea, citat în comunicatul instituţiei.

Tronsonul din judeţul Braşov inclus în Via Transilvanica pune în lumină cultura, tradiţiile şi natura sălbatică a judeţului Braşov.

Drumul urmează tronsoane deja existente, poteci şi cărări, precum şi trasee turistice deschise accesului public, fără a afecta în vreun fel proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, nici proprietatea privată a altor entităţi juridice sau persoane fizice de pe raza localităţilor, precizează sursa citată.