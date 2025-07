Guvernul plătește lunar 80.000 de lei pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii / O sticlă de suc vândută guvernului de RAAPPS costă dublu decât în magazin – șeful cancelariei premierului

Șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan a anunțat vineri că guvernul renunță la contractul cu Regia Patrimoniului de STAT (RAAPPS) prin care era obligat să plătească lunar 80.000 de lei pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii.

El a mai spus că o sticlă de suc vândută guvernului de RAAPPS costă dublu decât în magazin.

Jurca a anunțat și schimbarea contractului cu RAAPPS pentru mașini și șoferi.

Declarații Mihai Jurca:

Bugetul previzionat pe acest an e de 41 milioane lei. Cea mai mare cheltuială e cu automobile: 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără să includem cheltuiala cu combustibilul. Consum mediu de 20 litri/100 km din ce calcul am făcut.

Avem cost zilnic cu TVA de 1.300 lei pe o mașină, plus combustibilul. Contractul e oferit de RAAPPS. Pe lângă asta, RAAPPS e beneficiar net al contractelor, având și cheltuielile de protocol, de aproximativ 3 milioane de lei an, din care 2,3 milioane revin RAAPPS pentru cheltuieli de restaurant. 80.000 de lei pe lună pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii.

Am avut 300.000 de lei lunar cheltuieli cu protocol – adică o alocare lunară de 300 lei per cabinet pentru apă, cafea, ceai. Am eliminat bufetul de după fiecare ședință de guvern

Majoritatea tarifelor pentru protocol sunt cu 30% mai mari. O sticlă de 0,33 ml de suc costă 8,5-9 lei, iar la magazin costă 3,5-4 lei. Aceste situații sunt pe fiecare produs.

Fiecare demnitar va avea acces la Dacia Duster, dar nu va avea acces la șoferi

Vom reduce schema de personal pentru a reduce bugetul. Am redus numărul de mașini la jumătate, am eliminat cheltuiala cu șoferi, vom renegocia contractul pentru autovehicule