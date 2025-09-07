Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă

Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate suplimentare, iar preşedintele SUA, Donald Trump, a fost întâmpinat cu ovaţii, dar şi cu huiduieli de către spectatori, când a salutat din loja arenei Arthur Ashe, relatează AP, conform News.ro.

Verificările de securitate sporite la intrările în incintă şi, separat, pentru a intra în clădirea arenei, au determinat Asociaţia Americană de Tenis să anunţe că finala începe la ora 21:30 a României, în loc de ora 21.00, programată iniţial, „pentru a se asigura că fanii au timp suplimentar pentru a ajunge la locurile lor”. În cele din urmă, meciul a început la ora 21.49.

Trump este primul preşedinte în funcţie care asistă la turneul de la Flushing Meadows, după Bill Clinton în 2000.

Sinner, un jucător italian în vârstă de 24 de ani, încearcă să devină primul dublu campion masculin la Flushing Meadows de când Roger Federer a câştigat cinci trofee consecutive între 2004 şi 2008. De asemenea, el încearcă să câştige al treilea titlu de Grand Slam al sezonului, după Australian Open şi Wimbledon, şi al cincilea din cariera sa.

Alcaraz, un jucător spaniol în vârstă de 22 de ani, urmăreşte să câştige al şaselea trofeu major din carieră şi al doilea din 2025, după Openul Franţei. Primul său titlu de Grand Slam l-a câştigat la New York în 2022, când era încă adolescent, după ce l-a învins pe Sinner în sferturile de finală.

Confruntarea de duminică reprezintă prima dată în istoria tenisului când aceiaşi doi jucători se întâlnesc în trei finale consecutive de Grand Slam într-un singur sezon.