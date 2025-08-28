Spectacolul F1 se întoarce: Bătălia pentru titlu se reaprinde în MP al Olandei

După o pauză de aproape o lună de zile, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Olandei. Cursa intensă pentru titlul mondial se reia pe circuitul de la Zandvoort, acolo unde Oscar Piastri și Lando Norris se vor lupta pentru supremație. Max Verstappen își dorește o cursă bună în fața propriilor fani, în timp ce Ferrari încă așteaptă prima victorie din 2025.

De știut înainte de MP al Olandei de la Zandvoort

Între Oscar Piastri și Lando Norris (primii doi clasați) sunt doar două puncte diferență.

Max Verstappen va simți o presiune aparte în weekend, cursa urmând să aibă loc pe circuitul de casă al campionului mondial en-titre, în fața propriilor fani.

Ferrari vine la Zandvoort fără vreo victorie în acest sezon.

Zandvoort este un circuit „old-school”, cu viraje rapide și înclinate.

FIA va mări viteza pe linia boxelor, iar pe de altă parte Pirelli va veni pe circuitul de la Zandvoort cu pneuri mai moi decât de obicei. Cele două modificări importante ar putea aduce dinamismul pe circuitul de la Zandvoort, iar în weekend am putea vedea mai multe opriri la boxe decât de obicei.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2 / 17:00 – 18:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

186 overtakes 🤯 Our 2023 trip to Zandvoort saw more overtakes than any other Grand Prix in history! That timing tower was working overtime#F1 #DutchGP pic.twitter.com/YuR3UThovb — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Being passed by FOUR cars was not on Kevin Magnussen’s bucket list 😳 But this did provide a funny cooldown room moment last season at Zandvoort 👊#F1 pic.twitter.com/kcfAv0Svue — Formula 1 (@F1) August 27, 2025

Rewind half a century to 1975, when James Hunt took a stunning debut win at Zandvoort – fending off the might of Niki Lauda!#F1 #DutchGP pic.twitter.com/K7ahyB5QCl — Formula 1 (@F1) August 27, 2025

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1