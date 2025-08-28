G4Media.ro
Spectacolul F1 se întoarce: Bătălia pentru titlu se reaprinde în MP al…

Cursă de Formula 1 cu monoposturile McLaren aflate la conducere.
Cursă de Formula 1 / Sursa foto: captură video

Spectacolul F1 se întoarce: Bătălia pentru titlu se reaprinde în MP al Olandei

Sportz28 Aug 0 comentarii

După o pauză de aproape o lună de zile, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Olandei. Cursa intensă pentru titlul mondial se reia pe circuitul de la Zandvoort, acolo unde Oscar Piastri și Lando Norris se vor lupta pentru supremație. Max Verstappen își dorește o cursă bună în fața propriilor fani, în timp ce Ferrari încă așteaptă prima victorie din 2025.

De știut înainte de MP al Olandei de la Zandvoort

  • Între Oscar Piastri și Lando Norris (primii doi clasați) sunt doar două puncte diferență.
  • Max Verstappen va simți o presiune aparte în weekend, cursa urmând să aibă loc pe circuitul de casă al campionului mondial en-titre, în fața propriilor fani.
  • Ferrari vine la Zandvoort fără vreo victorie în acest sezon.
  • Zandvoort este un circuit „old-school”, cu viraje rapide și înclinate.
  • FIA va mări viteza pe linia boxelor, iar pe de altă parte Pirelli va veni pe circuitul de la Zandvoort cu pneuri mai moi decât de obicei. Cele două modificări importante ar putea aduce dinamismul pe circuitul de la Zandvoort, iar în weekend am putea vedea mai multe opriri la boxe decât de obicei.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

  • Antrenamente 1 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct
  • Antrenamente 2 / 17:00 – 18:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 30 august

  • Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
  • Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 31 august

  • Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

  • Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
  • Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
  • Locul 1: Lando Norris (McLaren)
  • Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
  • Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

  • Primul Grand Prix găzduit: 1952
  • Lungime circuit: 4,259 km
  • Număr de tururi: 72
  • Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
  • Distanță totală GP: 306,587 de km
  • Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

  1. Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
  2. Lando Norris (Marea Britanie) 275
  3. Max Verstappen (Olanda) 187
  4. George Russell (Marea Britanie) 172
  5. Charles Leclerc (Monaco) 151
  6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
  8. Alexander Albon (Thailanda) 54
  9. Nico Hulkenberg (Germania) 37
  10. Esteban Ocon (Franța) 27
  11. Fernando Alonso (Spania) 26
  12. Lance Stroll (Canada) 26
  13. Isack Hadjar (Franța) 22
  14. Pierre Gasly (Franța) 20
  15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
  16. Carlos Sainz (Spania) 16
  17. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
  18. Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
  19. Oliver Bearman (Haas) 8
  20. Franco Colapinto (Argentina) 0
  21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

  1. McLaren-Mercedes 559 puncte
  2. Ferrari 260
  3.  Mercedes 236
  4. Red Bull 194
  5. Williams-Mercedes 70
  6. Aston Martin 52
  7. Kick Sauber 51
  8. Racing Bulls 45
  9. Haas 35
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

