Momentul limită al lui Max Verstappen: „Ai de gând să omori pe cineva?”

Max Verstappen este renumit pentru stăpânirea de sine fantastică, dar până și marii campioni pot avea momente de maximă slăbiciune. Pilotul olandez a avut o scenă care l-a împins la limită, iar totul a fost povestit de fostul său antrenor și fizioterapeut, Bradley Scanes. Episodul a venit după cursa haotică din Arabia Saudită din 2021.

Presiunea titlului atinsese cote nebănuite pe finalul sezonului 2021 al Formulei 1: Verstappen și Hamilton erau roată la roată, iar etapa din Arabia Saudită (penultima) a fost una haotică pentru multiplul campion olandez.

A fost, conform spuselor lui Bradley Scanes, unul dintre cele mai dificile episoade din cariera strălucitoare a lui Verstappen.

La acel moment sensibil, Verstappen și Hamilton erau la egalitate de puncte, cu doar o etapă înainte de încheierea sezonului dramatic 2021 din Formula 1.

După încheierea Marelui Premiu al Arabiei Saudite, atmosfera devenise incandescentă, iar în „camera de răcire” de după cursă, tensiunea a explodat.

„Au fost trei incidente între Max și Lewis, venind împreună, și ne-am dus în camera de răcire după acea cursă”, a povestit Scanes în podcastul High Performance.

Acolo, Angela Cullen, antrenoarea de performanță a lui Hamilton, a rostit fraza care a rămas emblematică pentru acel moment: „Ai de gând să omori pe cineva acolo sau ce?”, făcând referire la atitudinea lui Verstappen.

La scurt timp după acest moment, Verstappen și Hamilton au plecat într-o altă încăpere, dar ecoul replicii a rămas suspendat în aer.

„Noi am rămas acolo și ne gândeam: ce se întâmplă aici?”, a mai spus Scanes.

Momentele de după cursa de la Jeddah au fost unele critice pentru Max.

Pilotul celor de la RedBull își dorea să plece acasă după respectiva cursă, să se refugieze între familie și prieteni.

„Inițial, Max nu a vrut să rămână în Orientul Mijlociu. Voia să ajungă acasă, pentru că acesta era modul în care se descărca cu adevărat”, a explicat Scanes.

Decizia echipei nu a fost pe placul lui Verstappen, iar pilotul a fost nevoit să rămână în Orientul Mijlociu, să se recupereze și să se pregătească pentru ultima etapă, cea decisivă de la Abu Dhabi.

„A fost nevoie să-l convingem de acest lucru (n.r. să nu plece acasă), trebuia să ne recentram și să fim gata pentru ce urma să fie finalul sezonului”, a conchis Scanes.

Continuarea este cunoscută de către fanii împătimiți ai Formulei 1: Verstappen a triumfat după o cursă dramatică la Abu Dhabi, iar succesul i-a adus primul titlu mondial din Formula 1.

În prezent, Max este campionul ultimelor patru sezoane din Marele Circ.

Episodul de la Jeddah a reprezentat o adevărată furtună emoțională rar întâlnită chiar și pentru cei mai mari campioni ai sportului.

De altfel, Bradley Scanes, fostul antrenor personal și fizioterapeut al lui Max Verstappen, a povestit un moment emoționant petrecut în garajul celor de la RedBull Racing. După patru sezoane de colaborare strânsă în Formula 1, cei doi s-au despărțit, iar lacrimile nu au lipsit din peisaj.

