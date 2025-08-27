Echipa din F1 care i s-ar potrivi cel mai bine lui Christian Horner în acest moment

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Christian Horner este omul care a scris istorie pentru RedBull în Formula 1, iar acum este liber de contract după ce a fost dat afară după MP de la Silverstone. Destinația cea mai logică pentru inginerul britanic este Aston Martin, transmite Juan Pablo Montoya, fost pilot în Marele Circ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Juan Pablo Montoya spune că Horner s-ar potrivi de minune la Aston Martin

La începutul lunii iulie, RedBull Racing a anunțat că l-a dat afară pe Horner cu efect imediat.

După două decenii de colaborare, Christian a fost îndepărtat, dar rămâne unul dintre cei mai de succes conducători de echipă din istoria F1: opt titluri la piloți și șase la constructori.

Fost director al echipei începând din 2005, Horner vizează o revenire în lumea agitată a Formulei 1, iar varianta Aston Martin i s-ar potrivi cel mai bine, transmite Montoya.

În vârstă de 51 de ani, Horner ar găsi la Aston Martin o echipă capabilă din punct de vedere financiar să-i satisfacă pretențiile. În plus, la echipa britanică se găsește și Adrian Newey, cel care este considerat cel mai de succes designer din istoria F1.

Este cunoscut faptul că Horner și Newey au avut o colaborare foarte bună sub culorile celor de la RedBull Racing.

„Nu, nu îl văd la Cadillac. Îl văd pe Horner mai mult la o echipă ca Aston Martin. Pe de o parte, pentru că a fost cu Newey de mulți ani și au o relație foarte bună, așa că ar fi o potrivire excelentă”, transmite Juan Pablo Montoya, fost pilot de F1.

Condusă din punct de vedere financiar de Lawrence Stroll, Aston Martin vrea să treacă la nivelul următor și să devină din 2026 o echipă care să se lupte pentru titlul din Formula 1.

Aducerea lui Newey este o garanție în acest sens.

Nu în ultimul rând, pentru Christian Horner o mutare la Silverstone (cartierul general al Aston Martin) ar fi o alegere inspirată nu doar din punct de vedere profesional, dar și una comodă din punct de vedere personal: Horner locuiește alături de soția Geri Halliwell-Horner într-un conac de 9,2 milioane de lire sterline situat la granița Oxfordshire cu Northamptonshire.

Pe lângă Aston Martin, pentru Horner s-au mai vehiculat variantele Cadillac și Alpine.

Christian Horner set for ‘shock Formula 1 move to Aston Martin’ https://t.co/vYaiWBr9pE — Oxford Mail (@TheOxfordMail) August 26, 2025