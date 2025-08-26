Modificări importante pregătite de FIA cu ocazia MP de F1 din Olanda din acest weekend

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Două schimbări importante vor avea loc cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei din acest weekend. Pe de-o parte, FIA va mări viteza pe linia boxelor, iar pe de altă parte Pirelli va veni pe circuitul de la Zandvoort cu pneuri mai moi decât de obicei, informează racingnews365.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Viteză mai mare pe linia boxelor impusă de FIA și cauciucuri mai moi aduse de Pirelli în Olanda

Formula 1 se pregătește de un eveniment important în Olanda: va fi Grand Prix-ul cu numărul 500 din istoria Marelui Circ.

Cu această ocazie, FIA va produce o schimbare importantă, menită să dinamizeze Marele Premiu de la Zandvoort.

Modificarea regulamentului în ceea ce privește intrările la boxe apare pentru a putea schimba radical strategiile echipelor.

Zandvoort este cunoscut ca un circuit care are pit-lane-ul foarte strâmt, iar de aici și limitarea de viteză de 60 km/h. Scopul este unul clar: protejarea mecanicilor și a personalului aflat în incintă cu ocazia Grand Prix-ului Olandei.

Totuși, această restricție transforma opririle la boxe în adevărate pierderi de timp, descurajând echipele să riște cu strategii multiple.

Tocmai de aceea, multe dintre edițiile recente din Olanda au avut parte de strategii cu o singură oprire la boxe (desigur, atunci când nu schimba ploaia desfășurarea evenimentului).

Depășirile sunt dificile pe traseul sinuos de pe litoralul olandez, iar de aici au rezultat destule etape fără un grad ridicat de spectaculozitate.

FIA modifică însă viteza de pe linia boxelor: de la 60 la 80 de km/h, iar în weekend ar putea apărea mai multe opriri la standuri decât de obicei – noua regulă promite să reducă timpul pierdut și să facă mai atractive strategiile cu două sau chiar trei opriri, în funcție de necesități.

Reamintim că standardul obișnuit din Formula 1 este de 100 km/h pe celelalte circuite pe linia standurilor.

De asemenea, Pirelli (producătorul oficial de pneuri din F1) a adus în Olanda o selecție de pneuri mai agresivă: vorbim despre compușii C2-C3-C4, care vor servi drept hard, medium și soft.

Este o schimbare importantă, în condițiile în care în 2024, la victoria lui Lando Norris (McLaren), s-a mers pe gama mai dură C1-C2-C3.

Cele două modificări importante (pneuri mai moi și pit-stop-uri mai rapide) ar putea aduce dinamismul pe circuitul de la Zandvoort, iar în weekend am putea vedea mai multe opriri la boxe decât de obicei.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1