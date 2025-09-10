Societatea Ornitologică Română a sesizat Parchetul în cazul construcţiilor ilegale din situl protejat lacul Techirghiol

Construcţiile ilegale ridicate în aria naturală protejată lacul Techirghiol sfidează legea şi duc la distrugerea directă a habitatelor de pajişte, esenţiale pentru cuibăritul unor specii de păsări, avertizează reprezentanţii Societăţii Ornitologice Române (SOR).

Aceştia precizează că au înaintat o plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, după ce s-a constatat continuarea lucrărilor în zonă, chiar şi după controalele şi sancţiunile adresate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), transmite Agerpres.

„În calitate de organizaţie dedicată protejării păsărilor şi habitatelor, este datoria Societăţii Ornitologice Române să semnaleze public o situaţie gravă pe care o monitorizează în situl protejat Lacul Techirghiol, respectiv executarea unor lucrări de construcţie neautorizate într-o arie naturală de importanţă deosebită, şi să vă prezentăm paşii pe care i-am urmat. Pentru noi, Societatea Ornitologică Română, Lacul Techirghiol reprezintă un punct cheie pentru conservarea biodiversităţii. Statutul său legal confirmă această valoare: este sit Natura 2000 (ROSPA0061), desemnat pentru protejarea a peste 288 de specii de păsări, şi zonă umedă de importanţă internaţională (sit Ramsar). Mai mult, am contribuit direct la protecţia sa prin elaborarea Planului de Management, un document oficial, aprobat prin Ordinul nr. 851/2025, care interzice explicit ridicarea de clădiri în perimetrul sitului. Orice intervenţie neconformă în acest areal subminează eforturile de conservare şi încalcă legislaţia în vigoare”, susţin specialiştii SOR, într-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres.

Potrivit sursei citate, pe data de 19 iunie 2025, echipa SOR de pe teren a constatat prezenţa unei fundaţii de beton (aproximativ 50 mp), decopertări ale pajiştii şi drumuri de acces noi pe malul sudic al lacului Techirghiol, iar o zi mai târziu au fost demarate demersurile legale, sesizând în scris autorităţile de mediu competente, respectiv Primăria Tuzla şi IPJ Constanţa.

Pe data de 15 august, la o verificare ulterioară, experţii organizaţiei susţin că au constatat că lucrările continuă, pe fundaţia existentă fiind ridicată o construcţie din lemn, aflată în stadiu avansat.

O săptămână mai târziu (22 august), au fost reiterate sesizările către instituţiile competente şi s-a extins demersul către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia şi Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC).

Ulterior, pe 27-28 august, ca urmare a sesizării SOR, reprezentanţii ISC au efectuat un control la faţa locului, au aplicat o sancţiune contravenţională (amendă) şi au emis o dispoziţie de oprire a lucrărilor.

Conform cronologiei evenimentelor, pe 5 septembrie, la monitorizarea efectuată de către specialiştii SOR, s-a constatat cu dovezi foto-video că lucrările au continuat, în pofida dispoziţiei legale de oprire. Ca urmare a acestui fapt, pe 9 septembrie, organizaţia a înaintat o plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.

„Intervenţiile neautorizate au dus la distrugerea directă a habitatelor de pajişte, esenţiale pentru cuibăritul unor specii precum pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), fâsa de câmp (Anthus campestris) şi ciocârlia de Bărăgan (Melanocorypha calandra). Totodată, au fost afectate zonele de hrănire pentru specii protejate, inclusiv vânturelul de seară (Falco vespertinus), dumbrăveanca (Coracias garrulus) şi şoimul dunărean (Falco cherrug)”, se menţionează în comunicat.

Demersurile SOR urmăresc obiective care să respecte legislaţia în vigoare: restabilirea situaţiei anterioare: Solicităm aplicarea măsurilor legale pentru desfiinţarea construcţiilor ilegale şi refacerea integrală a habitatelor de pajişte afectate; sancţiuni proporţionale – faptele să fie sancţionate corespunzător, inclusiv prin tragerea la răspundere penală a celor care au ignorat dispoziţia de oprire a lucrărilor; o reacţie fermă din partea tuturor autorităţilor.