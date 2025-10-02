Nicuşor Dan, despre documentul privind anularea alegerilor: A existat interes, foarte mulţi mi-au cerut o copie / Dacă vom avea alegeri, un astfel de fenomen nu se va mai întâmpla / Pe zona de comunicare, reţele sociale, mai avem lucruri de făcut

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre documentul privind anularea alegerilor, pe care l-a prezentat la Copenhaga, că a existat interes şi foarte mulţi din cei cu care a vorbit i-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion, la întoarcere. El a menţionat că Comisia Europeană şi-a propus că, până la sfârşitul acestui an, să propună, cel puţin în dezbatere, un aşa numit Scut Democratic. Preşedintele a mai spus că, dacă vom avea alegeri, un fenomen cum a fost cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla, dar, în general, pe zona de comunicare publică, reţele sociale, mai sunt lucruri de făcut, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele Nicuşor Dan a menţionat că a venit cu documentul privind anularea alegerilor din noiembrie anul trecut şi foarte mulţi din cei cu care a discutat i-au cerut o copie şi i-au spus că o vor citi pe avionul de întoarcere.

”A existat interes. Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de nişte firme din Rusia, care trimit la nişte aşa zise site-uri de ştiri, care trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile. Acest mecanism este descris”, a mai spus preşedintele.

Şeful statului a menţionat că, în ceea ce priveşte ce face Uniunea Europeană, Comisia şi-a propus că, până la sfârşitul acestui an, să propună, cel puţin în dezbatere, un aşa numit Scut Democratic.

”Probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta”, a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Despre măsurile luate de România, preşedintele a arătat că în acest moment există o cooperare a instituţiilor care în cazuri de vădită dezinformare, pur şi simplu dau conţinutul jos, dar mai avem de lucru la cum să combatem asta.

Şeful statului a fost întrebat ce ar trebui să înveţe autorităţile noastre din ceea ce s-a întâmplat în Moldova şi din faptul că a fost mult mai bine pregătită în privinţa combaterii acestor atacuri.

”Moldova a fost mult mai bine pregătită pentru că s-a aşteptat să vină ceea ce a venit, spre deosebire de România, care inclusiv în 2024 a ajutat Republica Moldova, dar nu şi-a închipuit că un atac de magnitunea celui care a avut loc în România va avea loc. Asta este principala diferenţă. Acum, evident, dacă vom avea alegeri, un fenomen cum a fost cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general, pe zona de comunicare publică, reţele sociale, mai avem lucruri de făcut”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.