SMURD, aniversarea a 35 de ani de la înființare în Târgu Mureș / Bolojan: Acum 20 de ani am avut un accident și SMURD a intervenit pentru mine / Arafat: Am transformat o idee într-un sistem / Primarul Soós: 35 de ani de viziune

Eveniment care marchează 35 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), organizat sâmbătă la Târgu Mureș în prezența liderilor din administrație și a premierului Ilie Bolojan. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, a afirmat, că reuşita de la începutul anilor ’90 a transformat o idee într-un sistem care a schimbat fundamental modul în care România răspunde la urgenţă. De asmenea, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, le-a recomandat angajaților SMURD să rămână mereu ceea ce sunt „eroii în uniformă ai vieții”. Premierul Bolojan a amintit că în urmă cu 20 de ani a avut un grav accident în trafic, beneficiind direct de ajutorul SMURD.

„SMURD nu este doar un serviciu de urgență. SMURD este o lecție de umanitate. O dovadă că atunci când oameni dedicați pun suflet, competență și credință în ceea ce fac, pot salva o țară întreagă — zi de zi, clipă de clipă. La mulți ani, SMURD! Să rămâneți mereu ceea ce sunteți — eroii în uniformă ai vieții”, a trasmis Soós Zoltán,

„Astăzi sărbătorim 35 de ani SMURD, de la începutul unui drum care părea pentru mulţi imposibil. 35 de ani de muncă asiduă, de luptă cu neîncrederea, cu lipsurile şi cu obstacolele, multe dintre care le-am transformat în oportunităţi pentru a transforma o idee într-un sistem, care a schimbat fundamental modul în care România răspunde la urgenţă. Şi, când spun că am transformat o idee într-un sistem, nu mă refer la mine, ci mă refer la toţi, pentru că această idee a fost transformată într-un sistem prin munca tuturor. Şi sunteţi doar o mică parte a celor care participaţi. Sunt foarte mulţi pe care pot să-i menţionez, cărora pot să le spun numele aici (…). La fiecare moment când a apărut un obstacol, a apărut o oportunitate. Când a făcut o provocare, a apărut un om care să spună: ‘eu vă sprijin'”, a spus și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat.

Acesta a mai adăugat că ceea ce a început la Târgu Mureş cu resurse puţine, dar cu un entuziasm uriaş, a devenit treptat un sistem integrat, complex şi eficient, respectat nu doar în România, ci şi dincolo din graniţele ţării.

„SMURD este doar o rotiţă dintr-un sistem foarte complex. SMURD-ul ce a făcut? A adus totul la un loc – (…) Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, mai multe instituţii, mai multe meserii. SMURD a însemnat de la început inovaţie şi viziune, introducerea unei abordări moderne a asistenţei prespitaliceşti, dezvoltarea medicinei de urgenţă ca specialitate medicală, România fiind a opta ţară din Europa care a consacrat-o, dar şi formarea unei culturi a solidarităţii şi a respectului pentru viaţă. În aceşti 35 de ani, SMURD a trecut prin încercări, prin provocări şi prin momente de cumpănă. Dar cu fiecare intervenţie, cu fiecare viaţă salvată, cu fiecare mână întinsă la timp, s-a consolidat un simbol al încrederii şi al solidarităţii naţionale şi, de ce nu, internaţionale (…), a mai spus dr. Raed Arafat.

Premierul Bolojan a spus și el că SMURD este „o instituţie care confirmă că oamenii şi sistemele pot funcţiona şi în sectorul public”. „Aceasta este reţeta pentru performanţă – şi sunt aici să vă aduc mulţumiri”, a mai spus prim-ministrul.

El a rememorat şi un eveniment personal, în care SMURD a intervenit în sprijinul său: „Acum peste 20 de ani, am avut un accident destul de serios, pe serpentinele care se duc înspre Sighişoara şi SMURD Târgu Mureş a intervenit pentru mine. Şi când tu şi membri ai familiei tale sunt salvaţi, se intervine, înţelegi ce înseamnă să ai oameni dedicaţi şi vă mulţumesc pentru acest lucru”, şi-a amintit Bolojan.