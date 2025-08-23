G4Media.ro
O persoană a căzut cu motocicleta în zona Obârșa Lotrului de pe…

sursa foto: Salvamont

O persoană a căzut cu motocicleta în zona Obârșa Lotrului de pe Transalpina / Un echipaj SMURD a preluat victima și a transportat-o la Centrul de Primiri Urgențe Petroșani

Accidentul s-a produs într-o zonă greu accesibilă de pe Transalpina. Echipajului SMURD care s-a deplasat la fața locului i s-a alăturat și un echipaj al Salvamont Alba.

„Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș în cooperare cu SALVAMONT Alba intervin pentru salvarea unei persoane căzute cu motocicleta într-o râpă în zona Obârșa Lotrului, Transalpina (zonă greu accesibilă)”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

A fost alertat si elicopterul SMURD Tg Mureș pentru a se deplasa la locul evenimentului.

La locul producerii evenimentului s-a deplasat si un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Petroșani.

Acesta a preluat persoana rănită, pe care o vor transporta la Centrul de Primiri Urgențe Petroșani.

