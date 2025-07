Sky Italia: Verstappen a spus „da” lui Mercedes

Jurnaliștii de la Sky Italia anunță că Max Verstappen ar fi spus „da” celor de la Mercedes pentru o trecere la „Săgețile Argintii” odată cu sezonul 2026 al Formulei 1. RedBull a avut o reacție promptă și declară că este „doar zgomot.”

Verstappen este pregătit să urmeze calea lui Lewis Hamilton și să ajungă la Mercedes.

Potrivit Sky Sport Italia, campionul mondial en-titre ar fi ajuns la un acord verbal cu Toto Wolff, șeful Mercedes, în legătură cu o trecere la echipa „Săgeților Argintii.”

„Formula 1 e pe punctul de a cunoaște o nouă schimbare seismică”, a transmis Sky Italia.

RedBull traversează un sezon sub standardele înalte ale echipei, iar Verstappen se află la 61 de puncte în urma liderului Oscar Piastri.

Într-o intervenție pentru Sky Sports F1, Toto Wolff a admis că există discuții pe care le poartă cu Max Verstappen.

„Există un cvadruplu campion mondial care trebuie să decidă ce va face în viitor”, a declarat, printre altele, Wolff.

Șeful Mercedes a mai precizat că echipa pe care o conduce va anunța linia de piloți pentru 2026 în următoarele două luni.

În prezent, Mercedes se bazează pe serviciile piloților George Russell și Kimi Antonelli, dar marele vis a lui Wolff rămâne Max Verstappen.

La auzul informației Sky Italia, Christian Horner a precizat că nu se teme de o plecare a lui Verstappen, acesta având contract cu RedBull până în 2028.

„Max este angajatul nostru până în 2028. Știm clar unde ne aflăm. Ce se discută în exterior e doar zgomot”, a punctat Horner.

Oficialul RedBull a găsit momentul perfect pentru a arunca o săgeată către rivalii de la Mercedes: „Îmi pot imagina că George (n.r. Russell) este frustrat că nu a primit încă un contract.”

