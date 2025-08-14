SUA impune sancțiuni împotriva unor companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor

Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusească „Promsviazbank”. Despre acest lucru a anunțat pe 14 august Departamentul Trezoreriei SUA, scrie Newsmaker.md.

Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista de sancțiuni platforma de schimb de criptomonede Grinex din Kârgâzstan, creată de foști angajați ai Garantex pentru a ocoli restricțiile.

Potrivit instituției, Garantex a deservit piețe de pe darknet și grupuri de operatori de programe ransomware. În 2022, platforma și-a pierdut licența estoniană, dar și-a continuat activitatea, folosind infrastructură pentru a ascunde adresele portofelelor de criptomonede. În martie 2025, forțele de ordine americane și europene au blocat domeniul Garantex și au înghețat 26 de milioane de dolari, după care clienții și activele au fost transferate pe noua platformă — Grinex.

De asemenea, măsuri restrictive au mai fost impuse față de companiile implicate în crearea stablecoin-ului A7A5, legat de rubla rusească. Tokenul a fost emis formal de compania kârgâză Old Vector, iar dezvoltarea a fost realizată de Garantex și de firmele rusești A7, A71 și A7 Agent, controlate de Șor și „Promsviazbank”.

Conform Departamentului Trezoreriei SUA, tokenul a fost folosit pentru returnarea fondurilor clienților Garantex și pentru evitarea restricțiilor financiare.