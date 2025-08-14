Silvia Monica Dinică, de la USR, a fost numită secretar de stat la Ministerul Muncii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Începând cu data de 18 august, doamna Silvia Monica Dinică se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan şi publicată joi seara în Monitorul Oficial.

Totodată, premierul a semnat eliberarea din funcţia de secretar de stat la MMFTSS a lui Adrian Zvîncă (PNL).

Acesta a fost numit la Ministerul Muncii în luna aprilie.