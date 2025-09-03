Sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan / Vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi în marș spre Piața Victoriei
Sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan, în 15 septembrie. Aceștia vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi vor merge în marș spre Piața Victoriei. Acțiunea se va desfășura între orele 11:00 și 15:00, pe traseul: Ministerul Dezvoltării, Piața Națiunilor Unite, Calea Victoriei, Piața Victoriei (Guvernul României).
- ”Federatia COLUMNA-SCOR, împreună cu alte 6 federații din sectorul bugetar, organizează în data de 15 septembrie 2025, o acțiune de protest față de politicile sociale și economice cu impact negativ asupra salariaților. Acțiunea presupune pichetarea sediului Ministerului Dezvoltării și a Guvernului, respectiv a unui marș între sediile celor două instituții (…)”, a transmis federația.
10.000 de angajați din primăriile de comune și orașe protestează împotriva deciziei Guvernului de a tăia 45% din posturi, a declarat marți Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR pentru G4Media. Conform acestuia, angajații din primării își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul:
- „Este un protest care se desfășoară din 29 august pe termen nedeterminat. Ce ați văzut este o chestie care va continua, o chestie în desfășurare. Sunt 10.000 de persoane la nivel de țară care au semnat și care își desfășoară activitatea, dar nu se lucrează cu publicul, cetățenii au posibilitatea să depună documente prin poștă sau online”, a declarat Puiu. Vezi detalii aici.
G4Media a arătat miercuri cum mai mulți cetățeni, printre care și administratori de firme, reclamă că la sediile primăriilor unde funcționarii protestează împotriva măsurilor de reformă propuse de Guvernul Bolojan nu sunt afișate informații despre program și despre lucrul cu publicul.
Oamenii spun că au nevoie de documente, unele care le folosesc pentru proiecte cu fonduri europene, întârzierea emiterii acestora putând duce la pierderea acestor bani. Situația a fost confirmată în teren de reporteri G4Media, care nu au găsit afișe la sediile primăriilor indicate.
Contactat de G4Media, Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, susține că ar exista astfel de afișe la cele 700 de primării din țară unde există funcționari care protestează, dar și că programul cu publicul se desfășoară o zi da, o zi nu. Vezi detalii aici.
