Simona Halep, luându-și la revedere de la tenis și de la fanii români.
Simona Halep / Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Simona Halep, întrecută de Iga Swiatek în ierarhia câștigurilor din tenis: A părăsit TOP 3

Iga Swiatek a cucerit titlul la Cincinnati, iar grație premiului încasat de la organizatorii din Ohio a depășit-o în ierarhia „all time” pe Simona Halep în ceea ce privește câștigurile din tenis, transmite WTA.

Pentru succesul de la Cincinnati, Iga a fost recompensată cu un cec în valoare de $ 752.275.

Cu ajutorul acestei sume, Swiatek a reușit să o depășească pe Simona Halep în clasamentul câștigurilor din tenis (doar din premiile din tenis, fără a include banii de la diverși sponsori).

Simona a pierdut locul pe care-l ocupa pe podium, ea coborând acum pe patru.

De-a lungul unei cariere în care a câștigat, printre altele, două titluri de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019), Halep a câștigat doar din premii suma de $ 40.236.618.

În acest moment, după succesul de la Cincinnati, Swiatek a ajuns la $ 40,596,773.

Poloneza este devansată doar de surorile Williams: Venus este pe doi cu $ 42,673,594, iar Serena lider autoritar cu $ 94.816.730.

Reamintim că Halep s-a retras din tenis în luna februarie a acestui an, la vârsta de 33 de ani, după o ultimă participare la Transylvania Open.

Un alt „pericol” pentru Halep vine din partea Arynei Sabalenka, lidera mondială. Sportiva din Belarus a adunat până acum suma de $ 37.133.342 și are șanse foarte mari să o depășească pe Simona în următoarea perioadă.

Ierarhia jucătoarelor cu cele mai mari câștiguri din tenis

  • 1. Serena Williams / $ 94.816.730
  • 2. Venus Williams / $ 42.673.594
  • 3. Iga Swiatek / $ 40.596.773
  • 4. Simona Halep / $ 40.236.618
  • 5. Maria Sharapova / $ 38.777.962
  • 6. Victoria Azarenka / $ 38.637.495
  • 7. Petra Kvitova / $ 37.543.615
  • 8. Aryna Sabalenka / $ 37.133.342
  • 9. Caroline Wozniacki / $ 36.441.868
  • 10. Angelique Kerber / $ 32.519.180.

