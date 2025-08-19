Simona Halep, întrecută de Iga Swiatek în ierarhia câștigurilor din tenis: A părăsit TOP 3
Iga Swiatek a cucerit titlul la Cincinnati, iar grație premiului încasat de la organizatorii din Ohio a depășit-o în ierarhia „all time” pe Simona Halep în ceea ce privește câștigurile din tenis, transmite WTA.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- VIDEO Liderul mondial, fără game câștigat în finala de la Cincinnati – Alcaraz, campion după abandonul lui Sinner
Pentru succesul de la Cincinnati, Iga a fost recompensată cu un cec în valoare de $ 752.275.
Cu ajutorul acestei sume, Swiatek a reușit să o depășească pe Simona Halep în clasamentul câștigurilor din tenis (doar din premiile din tenis, fără a include banii de la diverși sponsori).
Simona a pierdut locul pe care-l ocupa pe podium, ea coborând acum pe patru.
De-a lungul unei cariere în care a câștigat, printre altele, două titluri de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019), Halep a câștigat doar din premii suma de $ 40.236.618.
În acest moment, după succesul de la Cincinnati, Swiatek a ajuns la $ 40,596,773.
Poloneza este devansată doar de surorile Williams: Venus este pe doi cu $ 42,673,594, iar Serena lider autoritar cu $ 94.816.730.
Reamintim că Halep s-a retras din tenis în luna februarie a acestui an, la vârsta de 33 de ani, după o ultimă participare la Transylvania Open.
Un alt „pericol” pentru Halep vine din partea Arynei Sabalenka, lidera mondială. Sportiva din Belarus a adunat până acum suma de $ 37.133.342 și are șanse foarte mari să o depășească pe Simona în următoarea perioadă.
Ierarhia jucătoarelor cu cele mai mari câștiguri din tenis
- 1. Serena Williams / $ 94.816.730
- 2. Venus Williams / $ 42.673.594
- 3. Iga Swiatek / $ 40.596.773
- 4. Simona Halep / $ 40.236.618
- 5. Maria Sharapova / $ 38.777.962
- 6. Victoria Azarenka / $ 38.637.495
- 7. Petra Kvitova / $ 37.543.615
- 8. Aryna Sabalenka / $ 37.133.342
- 9. Caroline Wozniacki / $ 36.441.868
- 10. Angelique Kerber / $ 32.519.180.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.