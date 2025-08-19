VIDEO Iga Swiatek, revenire spectaculoasă de formă: Poloneza, campioană la WTA Cincinnati
Perioada de secetă s-a încheiat pentru Iga Swiatek, fosta lideră mondială cucerind trofeul turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Titlul din Ohio vine la doar câteva săptămâni după ce s-a impus în premieră la Wimbledon.
- VIDEO Liderul mondial, fără game câștigat în finala de la Cincinnati – Alcaraz, campion după abandonul lui Sinner
Iga Swiatek (24 de ani) a traversat o perioadă cenușie din punct de vedere al rezultatelor, dar totul a luat sfârșit în vara acestui an.
Campioană în premieră la Wimbledon, Swiatek s-a impus luni și în finala turneului WTA de categorie 1000 de la Cincinnati.
În marea finală, Iga a trecut, scor 7-5, 6-4, după un meci de luptă, de italianca Jasmine Paolini. Partida a durat o oră și 49 de minute.
Este titlul WTA cu numărul 24 din cariera polonezei și al 11-lea din categoria WTA 1000 (echivalentul turneelor Masters din ATP).
Dacă ne referim la sezonul 2025, este al doilea trofeu cucerit de Iga, după cel de Grand Slam de la Wimbledon.
Rezumatul finalei dintre Iga Swiatek și Jasmine Paolini
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.