VIDEO Iga Swiatek, revenire spectaculoasă de formă: Poloneza, campioană la WTA Cincinnati

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Perioada de secetă s-a încheiat pentru Iga Swiatek, fosta lideră mondială cucerind trofeul turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Titlul din Ohio vine la doar câteva săptămâni după ce s-a impus în premieră la Wimbledon.

Iga Swiatek (24 de ani) a traversat o perioadă cenușie din punct de vedere al rezultatelor, dar totul a luat sfârșit în vara acestui an.

Campioană în premieră la Wimbledon, Swiatek s-a impus luni și în finala turneului WTA de categorie 1000 de la Cincinnati.

În marea finală, Iga a trecut, scor 7-5, 6-4, după un meci de luptă, de italianca Jasmine Paolini. Partida a durat o oră și 49 de minute.

Este titlul WTA cu numărul 24 din cariera polonezei și al 11-lea din categoria WTA 1000 (echivalentul turneelor Masters din ATP).

Dacă ne referim la sezonul 2025, este al doilea trofeu cucerit de Iga, după cel de Grand Slam de la Wimbledon.

Rezumatul finalei dintre Iga Swiatek și Jasmine Paolini