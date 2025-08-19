VIDEO Liderul mondial, fără game câștigat în finala de la Cincinnati – Alcaraz, campion după abandonul lui Sinner
Jannik Sinner a abandonat în momentul în care era condus cu 5-0 de marele rival Carlos Alcaraz, liderul ATP invocând probleme medicale. Spaniolul a cucerit titlul la turneul Masters de la Cincinnati la capătul unei finale care a durat doar 23 de minute.
Sinner, campion en-titre la Wimbledon și lider mondial, a rezistat pe teren doar până la scorul de 5-0 în favoarea marelui său rival.
A venit la fileu, i-a strâns mâna adversarului, iar mai apoi a cerut scuze fanilor pentru finala „incompletă” oferită.
Italianul a avut parte de un start de coșmar de finală: nu a câștigat vreun game, iar starea de sănătate nu i-a permis să meargă mai departe.
Alcaraz a triumfat în premieră la Ohio, acesta fiind titlul cu numărul șase din acest an: ibericul are un trofeu de Grand Slam, acesta fiind cucerit la Roland Garros tocmai împotriva lui Sinner.
„Îmi pare rău băieţi, nu pot. Am încercat, dar nu pot. Nu mă simt bine. Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi. Îmi pare rău pentru fani”, i-a transmis Sinner supervizorului turneului, după ce a chemat un medic.
„Ai grijă de tine, ăsta e cel mai important lucru”, i-a replicat imediat Alcaraz.
Rezumatul finalei dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz
- Victorii: 5-9
- Vârstă: 23 – 22
- Loc mondial: 1 – 2
- Înălțime: 1,91 metri – 1,83 metri
- Jucător Pro din: 2018 – 2018
- Victorii / înfrângeri în 2025: 26/4 – 49/6
- Titluri în 2025: 2 – 6
- Victorii / înfrângeri în carieră: 289/84 – 258/62
- Titluri în carieră: 20 – 22
- Jannik Sinner, titluri de Grand Slam: 4 (Australian Open 2024, 2025, Wimbledon 2025 și US Open 2024).
- Carlos Alcaraz, titluri de Grand Slam: 5 (Roland Garros 2024, 2025, Wimbledon 2023, 2024 și US Open 2022).
