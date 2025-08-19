Schimbări importante în ierarhia WTA: Salt impresionant reușit de Sorana Cîrstea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorana Cîrstea a înregistrat un salt impresionant în ierarhia WTA, jucătoarea din România urcând 26 de locuri. În prezent, Sori se găsește pe poziția 112 în lume. Țara noastră are trei sportive printre primele 100 ale lumii. Campioană la Cincinnati, Iga Swiatek a revenit pe locul 2 WTA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Toate cele trei sportive ale României din prima sută mondială au înregistrat coborâri în ierarhia mondială din această săptămână: Jaqueline Cristian de un loc, Gabriela Ruse tot de un loc, iar Irina Begu de trei locuri.

Următoarea clasată, Sorana Cîrstea, a urcat nu mai puțin de 26 de locuri.

Tot pe plus este și Anca Todoni: a câștigat două locuri, până pe 113.

La nivelul TOP 10 WTA, Iga Swiatek a revenit pe locul doi după ce s-a încoronat campioană la Cincinnati.

Jucătoare din România în ierarhia WTA

51 Jaqueline Cristian 1161 puncte (-1 loc)

67 Gabriela Ruse 939 (-1)

90 Irina Begu 819 (-3)

112 Sorana Cîrstea 660 (+26)

113 Anca Todoni 660 (+2)

211 Miriam Bulgaru 339 (+37)

215 Patricia Țig 327 (+3)

232 Ana Bogdan 309 (+2)

261 Irina Bara 277 (+5) etc.

Sportive din România în ierarhia WTA de dublu

54 Sorana Cîrstea 1494 puncte

56 Monica Niculescu 1464 (+1)

70 Gabriela Ruse 1188 (+3)

107 Jaqueline Cristian 735 (+2)

163 Irina Begu 495 (-1)

195 Irina Bara 403 (+3) etc.

Cum arată TOP 10 WTA

1 Aryna Sabalenka 11.225 puncte

2 Iga Swiatek 7.933 (+1 loc)

3 Coco Gauff 7.874 (-1)

4 Jessica Pegula 4.903

5 Mirra Andreeva 4.733

6 Madison Keys 4.699

7 Qinwen Zheng 4.433

8 Jasmine Paolini 4.116 (+1)

9 Amanda Anisimova 3.869 (-1)

10 Elena Rybakina 3.663.