Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Cleveland / Gabriela Ruse, eliminată în primul tur
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, transmite News.ro.
Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1.
În turul doi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea meciului dintre elveţianca Jill Teichamnn şi sportiva franceză Lois Boisson.
În schimb, Gabriela Ruse, locul 66 mondial, a fost eliminată, luni, de americanca Hailey Baptiste, scor 6-2, 7-6 (2).
Premiul pentru prezenţa în primul tur este de 3.110 dolari, iar cel pentru calificarea în optimi este de 4.470 de dolari.
