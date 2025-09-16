Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Constatările noastre au condus la o concluzie destul de tristă, aceea că economia circulară şi reciclarea sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate / Pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, afirmă că, în urma controalelor făcute, s-a ajuns ”la o concluzie destul de tristă”, aceea că economia circulară şi reciclarea sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate, astfel că se pierd resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi. ”În ciuda faptului că, în ultimii ani, amenzile Gărzii de Mediu au crescut exponenţial, paradoxal, ţintele de recilare au scăzut sub pragul psihologic 10%, ceea ce înseamnă că politicile publice nu au fost cele mai eficiente şi avem nevoie de o nouă abordare”, susţine Corlan, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Dacă până acum Garda Naţională de Mediu se limita la a raporta cifrele din control: numărul de sancţiuni, numărul de măsuri, numărul de sesizări penale, am depăşit acest lucru în sensul în care toate aceste cifre şi informaţii s-au concretizat în analiza cauzelor unor fenomene. Constatările noastre, bazate pe controalele din teren, au condus la o concluzie destul de tristă, aceea că economia circulară şi reciclarea de care vorbim zilnic, sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate. Astfel, pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi. În ciuda faptului că, în ultimii ani, amenzile Gărzii de Mediu au crescut exponenţial, paradoxal, ţintele de recilare au scăzut sub pragul psihologic 10%, ceea ce înseamnă că politicile publice nu au fost cele mai eficiente şi avem nevoie de o nouă abordare”, a afirmat Andrei Corlan, marţi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit comisarului şef al GNM, soluţia pe care a propus-o Garda de Mediu este abordarea economiei circulare ca pe o oportunitate, nu ca obligaţie.

”Haideţi să vedem ce ar însemna promovarea unor politici oferind şi soluţii, dincolo de coercitiţie, printr-o legislaţie adecvată, raportată la practică”, a adăugat el.s