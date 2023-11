Schimbul de ostatici a avut loc între Israel și teroriștii Hamas, după blocajul de sâmbătă seară/ Printre israelienii eliberați, fetița de 9 ani despre care s-a crezut că a fost ucisă/ Proteste la Tel Aviv și Ierusalim

Autoritatea penitenciară israeliană a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică că a eliberat 39 de prizonieri palestinieni, după ce teroriștii Hamas aflată la putere în Fâşia Gaza a eliberat 20 de ostatici ca parte a unui acord intrat în vigoare vineri, informează AFP, citată de Agerpres.ro.

Prizonierii palestinieni sunt toţi femei, copii şi adolescenţi cu vârsta sub 19 ani, la fel cum ostaticii eliberaţi sunt toţi femei şi copii.

Acordul ar trebui să dureze patru zile şi să permită eliberarea a 50 de israelieni şi a 150 de palestinieni.

Totodată, un al doilea grup de ostatici eliberaţi de teroriștii Hamas, care îi ţinea în Fâşia Gaza, a sosit în Israel sâmbătă seara, a anunţat armata israeliană, transmite AFP, citată de Agerpres.ro.

Potrivit autorităţilor egiptene şi israeliene, 13 ostatici israelieni şi patru thailandezi au fost eliberaţi. Această nouă eliberare ridică numărul total de ostatici eliberaţi la 46, din aproximativ cei 240 deţinuţi în Gaza după răpirea lor de către Hamas pe 7 octombrie.

Dintre aceştia, 26 au fost eliberaţi ca parte a acordului de armistiţiu dintre Israel şi Hamas, ce prevede întoarcerea în Israel a 50 de ostatici pe parcursul a patru zile.

Israelul a primit lista ostaticilor care urmează să fie eliberaţi duminică, transmite News.ro.

Biroul primului ministru spune că Israelul a notificat familiile ale căror persoane dragi se află pe lista transmisă de Qatar, care a mediat între Israel şi Hamas.

Aceasta va fi a treia zi a unui armistiţiu de patru zile, despre care Qatar a declarat mai devreme astăzi că speră să fie prelungit în continuare prin eliberarea altor ostatici.

Cine sunt ostaticii israelieni eliberați

Până în prezent, printre persoanele eliberate se numără, conform Times of Israel citat de News.ro.

Hila Rotem, în vârstă de 12 ani, a fost luată ostatică de teroriştii Hamas împreună cu mama ei, Raya Rotem, în vârstă de 54 de ani, care nu a fost eliberată împreună cu fiica ei sâmbătă şi rămâne ostatică în Gaza.

Emily Hand, în vârstă de 9 ani, s-a crezut iniţial că se numără printre cei ucişi în atacul de la Kibbutz Be’eri din 7 octombrie. Emily se afla la o petrecere în pijamale în casa unui prieten din kibbutz când a fost răpită fără familie.

Noam Or, în vârstă de 17 ani, şi Alma Or, în vârstă de 13 ani, au fost luate ostatice de teroriştii Hamas din casa lor din Kibbutz Be’eri la 7 octombrie, alături de tatăl lor, Dror Or, în vârstă de 48 de ani, şi de vărul lor, Liam Or, în vârstă de 18 ani. Mama Yonat Or a fost ucisă în atac. Se presupune că Dror şi Liam rămân ostatici în Gaza.

Noam Avigdori, în vârstă de 12 ani, şi mama sa Sharon Avigdori, împreună cu aproximativ 10 membri ai familiei lor extinse, au fost răpite din Kibbutz Be’eri. Mai mulţi membri ai familiei au fost ucişi în acea zi.

100.000 de israelieni au protestat la Tel Aviv pentru eliberarea ostaticilor

Zeci de mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv, sâmbătă, pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Fâşia Gaza, informează dpa, citată de Agerpres.ro.

Protestatarii s-au adunat sâmbătă seara purtând steaguri israeliene şi semne de protest în centrul oraşului de coastă. Pe un banner se putea citi: „Nici o victorie până la ultimul ostatic”.

Organizatorii estimează că numărul participanţilor este de 100.000.

Proteste au avut loc şi la Ierusalim.

Un armistiţiu de patru zile între Israel şi Hamas a intrat în vigoare vineri. Acordul prevede, de asemenea, eliberarea treptată a ostaticilor în schimbul unor prizonieri palestinieni.

sursa: Agerpres.ro