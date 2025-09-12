Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk, asasinat la un eveniment din SUA

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează POLITICO, citat de News.ro.

Iniţiativa a fost propusă iniţial de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de dreapta Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR), ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul la libertatea de exprimare nu poate fi anulat”, potrivit unui schimb de e-mailuri cu zeci de europarlamentari, văzut de POLITICO.

Grupurile de dreapta şi de extremă dreapta, întrebate de POLITICO, au confirmat că susţineau iniţiativa.

Kirk ţinea un discurs la Universitatea Utah Valley miercuri, când a fost împuşcat mortal. Tânărul de 31 de ani era un pilon al politicii conservatoare din SUA, iar uciderea sa a declanşat un val de durere, inclusiv din partea preşedintelui american Donald Trump.

„Asasinarea sa ne reaminteşte importanţa protejării libertăţilor fundamentale, chiar şi în societăţile democratice”, a declarat pentru POLITICO preşedintele grupului de extremă dreapta Europa Naţiunilor Suverane (ESN), deputatul Alternative für Deutschland, René Aust.

Însă Roberta Metsola a respins propunerea, un purtător de cuvânt al preşedintei Parlamentului explicând pentru POLITICO: „Minutele de reculegere sunt anunţate de preşedinte la deschiderea şedinţei plenare”.

Deschiderea şedinţei plenare a avut loc luni.

Purtătorul de cuvânt a adăugat ulterior: „Dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, cererea trebuie să vină de la un grup politic pentru a fi ţinut la deschiderea sesiunii. Dacă există o cerere, aceasta poate fi, desigur, îndeplinită în octombrie”.

În schimb, lui Weimers i s-a „permis să ridice o chestiune de procedură în acest sens, aşa s-a convenit”, a declarat pentru POLITICO un purtător de cuvânt al partidului său, Democraţii Suedezi. I s-a permis să facă o declaraţie cu privire la împuşcarea lui Kirk înainte de începerea sesiunii de vot.

Weimers şi-a început declaraţia, apoi a încercat să cedeze timpul rămas pentru un omagiu în tăcere, dar vicepreşedinta Parlamentului care prezida sesiunea, Katarina Barley, din grupul S&D, l-a întrerupt, provocând proteste din partea deputaţilor europeni de dreapta şi de extremă dreapta, care au bătut cu pumnii în mese şi au strigat.

„Am discutat acest lucru şi ştiţi că preşedintele a refuzat un minut de reculegere”, a spus Barley, ca răspuns la protestele parlamentarilor. Declaraţia sa a fost întâmpinată cu aplauze din partea facţiunilor politice de centru şi de stânga.

Grupurile de centru-dreapta, liberale şi de stânga au evitat să comenteze propunerea şi au susţinut că aceasta este decizia preşedintelui Parlamentului.

Kirk, un aliat apropiat al lui Trump, era o celebritate în lumea MAGA, cunoscut pentru mobilizarea tinerilor alegători prin dezbaterile sale în campusurile universitare. „Charlie era ceea ce era mai bun în America, iar monstrul care l-a atacat a atacat întreaga noastră ţară”, a declarat Trump într-o declaraţie video după împuşcături.

Metsola postase mai devreme pe reţelele de socializare: „Sunt şocată de asasinarea absolut oribilă a lui Charlie Kirk în Utah, astăzi. Gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de soţia şi copiii lui mici, care erau temelia vieţii sale”.