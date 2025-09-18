Rusia a predat Ucrainei rămăşiţele a 1.000 de militari ucişi

Ucraina a primit rămăşiţele a 1.000 de militari ucişi în războiul care a început odată cu invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, au anunţat joi oficiali ucraineni citaţi de agenția de știri Reuters.

Este vorba de cel mai recent astfel de schimb cu Rusia. Peste 7.000 de cadavre, în mare parte neidentificate, au fost aduse în Ucraina în ultimele luni, în cadrul mai multor schimburi, ca rezultat al negocierilor dintre cele două părţi care au avut loc mai devreme în acest an la Istanbul, transmite Agerpres.

Într-un comunicat, consiliul ucrainean de coordonare pentru prizonierii de război a menţionat că autorităţile se vor ocupa de identificarea cadavrelor.

Potrivit corespondentului rus de război Aleksandr Koţ, citat de AFP, Rusia a recuperat la rândul său trupurile a 24 de soldaţi predate de Ucraina.