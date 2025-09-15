G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia a pierdut 1.095.520 de soldaţi de la începutul invaziei din 2022,…

armata ucraineana, soldati, militari, forte terestre, operatiune, razboi ucraina, misiune, front, ucraineni, obuzier, artilerie, foc, lovitura, tragere, atac
Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusia a pierdut 1.095.520 de soldaţi de la începutul invaziei din 2022, potrivit Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei

Articole15 Sep 0 comentarii

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei , transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Numărul include 910 victime în rândul forţelor ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.184 de tancuri, 23.269 de vehicule blindate de luptă, 61.698 de vehicule şi rezervoare de combustibil, 32.784 de sisteme de artilerie, 1.488 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.217 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 341 de elicoptere, 59.409 drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Serviciul Starlink a fost „în pană pe întreaga linie de front” în Ucraina, în contextul unei întreruperi globale / Serviciul este vital pentru spitale, şcoli şi unităţi militare

Articole15 Sep • 29 vizualizări
0 comentarii

Zelenski anunță că Ucraina înregistrează progrese în zonele de frontieră din Sumî / „Unităţile noastre continuă să avanseze în direcţia frontierei de stat a Ucrainei”

Articole15 Sep • 353 vizualizări
0 comentarii

Repetițiile de război ale Rusiei, „la ușa NATO”. Duminică, exercițiile au inclus lansarea unei rachete hipersonice în Marea Barents / Polonia și-a închis granița cu Belarus

Articole14 Sep • 512 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.