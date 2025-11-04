Republica Moldova revine la Eurovision după un an de pauză
Republica Moldova va participa la Eurovision Song Contest 2026, după un an de pauză, a anunțat compania publică Teleradio-Moldova, citată de IPN.
Selecția națională va avea un nou format și va fi coordonată de producătorii Serghei Orlov și Roman Burlaca, pentru a asigura profesionism și transparență.
Înscrierile pentru concurs încep pe 7 noiembrie și se vor desfășura timp de 30 de zile. Finala națională va fi jurizată de 20 de membri, dintre care 5 internaționali.
Ediția din 2026 marchează 70 de ani de Eurovision și a 20-a participare a Moldovei. Câștigătorul va primi suport financiar de stat pentru pregătiri și consiliere din partea producătorilor.
Moldova a debutat la Eurovision în 2005, iar cel mai bun rezultat a fost locul 3, obținut de trupa „SunStroke Project” în 2017, cu piesa „Hey Mamma”.
La ultima participare, în 2024, Moldova nu a reușit să se califice în finala concursului. Atunci țara a fost reprezentată de interpreta Natalia Barbu cu piesa „In the Middle”.
Via Rador
